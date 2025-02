Detenzione, riabilitazione e reinserimento sociale: un incontro in Fondazione FGS

Sabato 1° marzo Fondazione FGS a Cassano Magnago ospiterà un incontro dedicato alla realtà carceraria e ai percorsi di reinserimento sociale. Un tema complesso e spesso poco approfondito, che sarà analizzato attraverso il contributo di esperti del settore, operatori e figure istituzionali, offrendo un quadro dettagliato sulle condizioni di detenzione, sulle finalità del carcere e sulle prospettive future di chi ha scontato la propria pena.

L’evento, organizzato in collaborazione con Associazione Lampi Blu e dal Lions Club Gallarate Insubria – Distretto 108Ib1, vedrà la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti istituzionali. A moderare l’incontro sarà Matteo Inzaghi, giornalista televisivo e direttore dell’informazione di Rete55, che guiderà il dibattito partendo dalle questioni centrali legate al sistema penitenziario: quale funzione svolge oggi la detenzione? Quali strumenti legislativi e istituzionali supportano il reinserimento dei detenuti nella società? Quali ostacoli impediscono un’effettiva riabilitazione?

Ad approfondire questi aspetti interverranno Alessandro Croci, responsabile della sicurezza penitenziaria per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, che analizzerà l’organizzazione delle carceri e la vita quotidiana al loro interno, e Francesca Fiorella, funzionaria del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Varese, che illustrerà il quadro normativo esistente e le strategie attuate per favorire la riabilitazione dei detenuti. Particolare attenzione sarà riservata alla Legge Smuraglia, che promuove il lavoro in carcere attraverso incentivi alle imprese, e alle iniziative locali finalizzate a rendere il reinserimento sociale un processo più efficace e strutturato.

Ad arricchire il dibattito saranno i contributi di Don David Maria Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio, da anni impegnato nel recupero umano e sociale dei detenuti, dell’avvocato penalista Santina Ferro, esperta in diritto carcerario e riabilitazione, e di Luca Rossato, fotografo con una lunga esperienza in progetti di fotografia partecipativa nelle carceri. Attraverso il suo racconto e il recente lavoro svolto nel carcere di Monza, Rossato porterà una riflessione sull’importanza della narrazione visiva come strumento di espressione e rielaborazione personale per i detenuti, offrendo una prospettiva diversa sul concetto di riabilitazione.

L’evento rappresenta un’importante occasione per approfondire un tema cruciale del dibattito sociale e giuridico, ponendo l’attenzione non solo sulla detenzione, ma soprattutto sulle possibilità concrete di riscatto e reinserimento. L’incontro è aperto al pubblico e l’ingresso è libero.

Fondazione FGS – via 5 giornate 28, Cassano Magnago

Sabato 1° marzo, ore 16:00