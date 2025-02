Dhl Express, che ha il suo hub a Malpensa, gestisce il 20% di tutta la merce avio trasportata nel 2024

Dhl Express, leader nel settore delle spedizioni espresse internazionali, consolida la sua posizione nel segmento cargo aereo italiano con un contributo di circa il 20% alla merce totale trasportata nel 2024. Come recentemente comunicato da Assaeroporti, nell’anno appena concluso, il cargo ha registrato un risultato record di 1,25 milioni di tonnellate di merce trasportata, superando il precedente record storico del 2017 che si attestava a 1,15 milioni di tonnellate. In questo scenario di crescita, Dhl Express rappresenta un attore d’eccezione per il sistema industriale italiano, rivestendo un ruolo chiave per il Made in Italy con una presenza capillare sul territorio nazionale, competenze doganali avanzate e conoscenza approfondita del mercato globale, accompagnando e supportando le aziende italiane nel loro processo di internazionalizzazione collegandole con oltre 220 Paesi e territori nel mondo.

«Questo risultato non solo sottolinea l’impegno di Dhl Express nel fornire servizi affidabili e di alta qualità ma è un passo importante verso il rafforzamento della nostra posizione nel mercato» dice Nazzarena Franco, ceo Dhl Express in Italia. «La crescita nel trasporto aereo cargo è stata particolarmente marcata verso la regione dell’Asia Pacific con un +10%, evidenziando l’efficacia delle nostre operazioni a livello globale e la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi».

Nel sistema aeroportuale italiano, Milano Malpensa si conferma il principale Hub cargo del Paese, il quinto a livello europeo: con 727mila tonnellate di merce avio rappresenta il 62% del mercato – con il 23% dei volumi trasportato per via aerea – davanti a Roma Fiumicino (Fonte: Assaeroporti). Inaugurato nel 2021 con un investimento di 110 milioni di euro, l’Hub Dhl Express a Malpensa è un’infrastruttura strategica che supporta la crescita dell’export delle imprese italiane ed oggi lavora oltre 112mila colli al giorno, contando più di 50 movimenti aerei giornalieri per 28 collegamenti diretti – 4 intercontinentali, 7 con altri hub europei e 17 con aeroporti in Italia ed Europa.

Dhl Express presidia inoltre tutti i principali aeroporti cargo italiani: è infatti presente a Bologna, Venezia, Brescia,Pisa, Ancona, Roma Ciampino e Napoli e – dal 2020 a oggi – ha investito 180 milioni di euro nelle proprie infrastrutture aeroportuali italiane per sostenere la crescita del trasporto aereo merci, che IATA prevede in aumento del 3% annuo per i prossimi 20 anni. Tra le principali direttrici di traffico per l’export ,oltre agli Stati Uniti, troviamo Germania e Francia tra i Paesi Europei

«Garantire una presenza così capillare significa investire sulle infrastrutture ma anche su persone, sicurezza, formazione e sostenibilità” – continua Nazzarena Franco – “Le persone sono al centro delle nostre attività, nonchè una priorità per tutti i livelli dell’organizzazione. In Italia, contiamo oltre 10mila persone tra dirette, indirette e terze parti e, solo lo scorso anno, sono state erogate oltre 50mila ore di formazione con un particolare commitment nei confronti della Safety».

Secondo il DHL Global Connectedness Tracker 2024 (DHL Global Connectedness Tracker Global) la connettività globale si mantiene stabile a un livello record, evidenziando la resilienza dei flussi internazionali, nonostante le tensioni geopolitiche. Il commercio internazionale rimane un pilastro dell’economia mondiale. La regionalizzazione non sta superando la globalizzazione. Nei primi sette mesi del 2024, il commercio di beni ha attraversato la distanza media più lunga mai registrata e la quota di scambi all’interno delle principali regioni del mondo è scesa a un nuovo minimo del 51%.