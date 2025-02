È Maria Teresa Aloisi la vittima dell’investimento di Somma Lombardo

La vittima del tragico incidente avvenuto ieri in via Giusti a Somma Lombardo è Maria Teresa Aloisi, molto conosciuta nella frazione di Maddalena per aver gestito per molti anni il panificio di famiglia.

Tutti i giorni con la loro badante saliva dalla frazione per recarsi al supermercato a far la spesa. Era la sorella di Ugo, scomparso nel giugno 2021 con un infarto proprio davanti alla chiesa di Maddalena. Per molti anni la famiglia Aloisi ha gestito lo storico panificio della frazione di Somma Lombardo.

Mentre sembrano migliorare le condizioni dell’altra persona rimasta gravemente ferita e ricoverata all’ospedale di Como, sui social crescono le polemiche dopo il triplice investimento di sabato, avvenuto su una via poco illuminata e senza piste ciclopedonali. Via Giusti è ormai teatro di molti incidenti.