Ecco il progetto definitivo per il palazzetto dello sport di Gallarate

È pronto il progetto definitivo del palazzetto dello sport di Gallarate che sarà realizzato a Moriggia: pronto il progetto (redatto da D+BM Architetti Associati), ora si passerà alla gara d’appalto per individuare l’impresa che lo costruirà, sul terreno di via Benedetto Croce, tra la piscina Amsc e la pare più storica del quartiere.

Il palazzetto dello sport è un intervento considerato prioritario e strategico dall’amministrazione, con investimento da 6 milioni di euro già previsti dal 2022.

L’idea è di dare una struttura di grande rilievo e rappresentanza alle società sportive che hanno bisogno di strutture coperte. Realizzata sui terreni a prato e campi da calcio, comprenderà anche seimila metri quadri di parcheggi su via Benedetto Croce.

Alll’interno è previsto un ambiente principale con altezza di 9 metri, due tribune per mille posti complessivi, spazi di servizio (ovviamente: spogliatoi per squadre e arbitri, depositi), tecnici ma anche aperti al pubblico, con previsione di un bar e uno shop.

Ora si passa alla fase della gara, con l’apertura della procedura «entro una decina di giorni», con invito alle imprese. L’obbiettivo è arrivare all’avvio dei lavori a fine estate di quest’anno, sul terreno che è di proprietà della Amsc, società del Comune.