EcoRun Varese: primo incontro di avvicinamento alla sesta edizione

La sesta edizione di EcoRun Varese si terrà nel weekend del 10 e 11 maggio 2025. L’evento, divenuto un appuntamento fisso per gli appassionati di corsa e natura, celebra lo sport, il benessere e la sostenibilità ambientale nel cuore della “Città Giardino”.

In vista dell’evento, mercoledì 19 febbraio 2025 alle ore 19.30 si svolgerà il primo di una serie di incontri ad ingresso libero dedicati agli appassionati di sport, intitolato “Sport e Sicurezza: prevenire per eccellere”.

L’appuntamento avrà luogo presso l’Aula Magna Mentasti dell’ISIS Newton di Varese e vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico e sportivo.

I saluti istituzionali saranno affidati a Maria Pierro, Rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria, Giuseppe Micalizzi, Presidente di EcoRun Varese, Daniele Marzagalli, Dirigente scolastico dell’ISIS Newton di Varese e Marco Lazzati, Presidente Fidal Provinciale.

L’incontro sarà moderato da Pietro Pitruzzello, docente di Anatomia Umana presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Seguiranno interventi a cura dell’Università degli Studi dell’Insubria e di docenti dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, con contributi di Andrea Moriondo e Fabio D’Angelo. Inoltre, interverranno Ilaria Bittante, volontaria e membro della formazione interna della Croce Rossa Italiana, e Viviana Orlandi, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Biologiche dell’Università degli Studi dell’Insubria. L’incontro offrirà un’importante occasione per approfondire il tema della sicurezza nello sport, un aspetto fondamentale per garantire il benessere e la performance degli atleti.

Un percorso tra sport e natura

EcoRun Varese consente ai partecipanti di immergersi nei paesaggi verdi e suggestivi della città, promuovendo uno stile di vita attivo e consapevole. Le precedenti edizioni hanno registrato una crescente partecipazione, con atleti provenienti da diverse regioni che hanno apprezzato l’unicità del percorso e l’atmosfera accogliente dell’evento.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte sul sito www.ecorunvarese.it e si prevede una vasta partecipazione di corridori di ogni livello. Partecipare a EcoRun Varese significa non solo mettersi alla prova in una competizione sportiva, ma anche sostenere iniziative ecologiche e di solidarietà.

Il Presidente di EcoRun Varese, Giuseppe Micalizzi, e il Vice Presidente, Gianni Izzo, hanno espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla manifestazione. “Siamo orgogliosi di giungere alla sesta edizione di EcoRun Varese, un evento che anno dopo anno continua a crescere e a coinvolgere sempre più appassionati di sport e natura. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato nelle scorse edizioni, contribuendo a rendere questa manifestazione un punto di riferimento per chi ama la corsa e la sostenibilità. Confidiamo che anche quest’anno sarà un’edizione straordinaria, con numeri importanti e un grande entusiasmo da parte dei partecipanti. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri partner e sponsor che continuano a credere in questo progetto, così come ai media e ai volontari che ci aiutano a diffondere il messaggio di EcoRun Varese. Vi aspettiamo numerosi!”

Anche quest’anno EcoRun Varese conferma la collaborazione con numerose aziende che sostengono l’iniziativa, il cui contributo è fondamentale per la riuscita dell’evento e per la promozione dei valori di benessere e sostenibilità che contraddistinguono la manifestazione. Gli organizzatori sono ancora alla ricerca di sponsor e partner per ampliare l’impatto dell’evento e sostenere i progetti charity associati.

Charity e progetti solidali

EcoRun Varese prosegue il suo impegno nel supportare progetti di beneficenza locali. Due le iniziative promosse in questa sesta edizione: il progetto “Obiettivo Bellezza” del Centro Gulliver, dedicato al miglioramento degli spazi delle comunità terapeutiche, e il sostegno ad ADIUVARE, Associazione Diabetici Uniti Varese.

Attenzione ai partecipanti

La cura per gli atleti è una priorità. Anche quest’anno, ogni partecipante riceverà una sacca dello sportivo contenente prodotti selezionati. Per garantire inclusività, grazie alla collaborazione con AIC (Associazione Italiana Celiachia), saranno disponibili opzioni dedicate a chi soffre di celiachia, affinché tutti possano godere appieno dell’esperienza EcoRun Varese.

EcoRun Varese invita tutti a partecipare per celebrare lo sport, la natura e la solidarietà nella splendida cornice di Varese. Maggiori informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.ecorunvarese.it.