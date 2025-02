Educazione stradale e ciclismo: a Gemonio e Cuveglio gli studenti imparano a pedalare in sicurezza

Nella mattinata di oggi, mercoledì 12 febbraio, si sono svolte le ultime due lezioni 2025 di “Pedala, Pedala… in Sicurezza!”, il progetto di educazione stradale proposto dalla Cycling Sport Promotion che a marzo organizzerà il “Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio – G.P. Almar UCI Women’s World Tour” e il “Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano UCI Nations’ Cup Junior Women”.

Protagonisti della doppia lezione sono stati gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria “E. Curti” di Gemonio e due sezioni delle classi quarta e quinta della scuola primaria “D. Alighieri” di Cuveglio.

Le lezioni interattive, riguardanti il corretto utilizzo della bicicletta, dei dispositivi di sicurezza e della segnaletica stradale, sono state tenute dal Sovrintendente della Polizia Stradale di Varese Massimo Bernardinello, coadiuvato dall’assistente Capo Coordinatore della Polizia Stradale di Varese Gianluca D’Oronzo. A Cuveglio sono intervenuti anche il primo cittadino Giorgio Piccolo in compagnia del consigliere alla cultura Silvano Premoselli.

I prossimi appuntamenti

Sabato 15 marzo – Cittiglio

“Progetto Ambiente”

Con l’adesione alla “UCI Climate Action Charter”, la Cycling Sport Promotion lancia l’iniziativa “Un albero per il futuro”, promuovendo azioni concrete per la tutela dell’ambiente.

“Pedala, Pedala… In sicurezza”

Ore 14:30 – Gli alunni delle scuole di Cittiglio, Gemonio e Cuveglio si metteranno alla prova su un circuito allestito nel Parco Comunale (vicino alla stazione ferroviaria), per consolidare le conoscenze acquisite durante gli incontri formativi. Al termine, ogni partecipante riceverà un attestato e un gadget.

Sabato 15 marzo – Luino

Attività per bambini e ragazzi

Ore 14:00 – In Piazza della Libertà, l’ASD Lavena Ponte Tresa Coop organizzerà un percorso-scuola per i bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Al termine, ogni partecipante riceverà un attestato e un gadget.

4ª edizione di “PedaliAMO Insieme”

Ore 15:30 – Passeggiata in bicicletta non competitiva, aperta a tutti, per le vie di Luino, in occasione della Festa del Papà.

Domenica 16 marzo – Cittiglio

“Benvenuti a Cittiglio”

Sfilata sul rettilineo d’arrivo per bambini e ragazzi di tutte le età. A ciascun partecipante sarà consegnato un omaggio.

I progetti

“Pedala, Pedala… In sicurezza”

Promosso dalla Cycling Sport Promotion di Mario Minervino dal 2008, il progetto mira a diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani, sensibilizzandoli sull’educazione stradale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Polizia Stradale di Varese, le Polizie Locali e i Dirigenti scolastici della provincia di Varese.“Ambiente”

In linea con la “UCI Climate Action Charter”, il progetto punta a sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale. Come ogni anno, a marzo, la Cycling Sport Promotion e l’Amministrazione Comunale organizzano un evento per valorizzare il patrimonio ambientale locale.

“Alimentazione e Nutrizione”

Questo progetto affronta il tema di una corretta alimentazione tra i giovani, partendo dai menù scolastici. “Si tratta di un tema fondamentale – spiega il presidente Mario Minervino – che affrontiamo insieme ad esperti del settore”.