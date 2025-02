Elmec Solar presenta il webinar “Porta il sole sulla tua azienda: scopri gli incentivi per il fotovoltaico 2025”

Elmec Solar, l’azienda del Gruppo Elmec che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali, inaugura il ciclo di webinar 2025 con l’evento “Porta il sole sulla tua azienda: scopri gli incentivi per il fotovoltaico 2025” in programma giovedì, 27 febbraio a partire dalle ore 14.30.

Durante l’incontro saranno presentate le nuove opportunità e agevolazioni previste per il 2025, pensate per supportare le aziende che desiderano avviare un percorso verso la sostenibilità energetica.

Gli esperti di Elmec Solar, Andrea Grimaldi, Responsabile vendite B2B, e Nicolò Ferri, Responsabile amministrativo, saranno a disposizione per accompagnare i partecipanti nella scelta dell’incentivo più adatto, illustrando soluzioni tecnologiche all’avanguardia e dimostrando come il fotovoltaico possa trasformarsi in un investimento conveniente, sia economicamente e sia dal punto di vista ambientale.

L’agenda dell’evento prevede:

14.30 – Saluti e benvenuto

14.35 – Analisi del mercato attuale del fotovoltaico. Andrea Grimaldi, Responsabile vendite B2B

14.45 – Bandi e incentivi disponibili nel 2025: quali opportunità? Nicolò Ferri, CFO

15.30 – Le soluzioni di Elmec Solar. Andrea Grimaldi, Responsabile vendite B2B

15.40 – Q&A

16.00 – Conclusioni e saluti

La partecipazione al webinar è gratuita, tramite registrazione al seguente link.

Elmec Solar

Elmec Solar è l’azienda del gruppo Elmec di Brunello che si occupa di energie rinnovabili e di sostenibilità energetica. Elmec Solar progetta e installa impianti fotovoltaici solari, sistemi per l’accumulo di energia, e colonnine di ricarica elettrica con il massimo dell’attenzione e con l’intento di aiutare famiglie e imprese a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità ambientale e di efficientamento dei costi dell’energia. L’azienda è parte integrante di un polo tecnologico che quotidianamente dialoga con le più importanti realtà internazionali. Un modello che è riconosciuto per il costante contributo all’innovazione e allo sviluppo, tra le 50 aziende leader nella digital transformation scelte da Forbes. In questo contesto, Elmec Solar opera con affidabilità secondo i più elevati standard qualitativi.

Ulteriori informazioni: https://www.elmecsolar.com/