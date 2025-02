Expo Machieraldo 2025 a Malpensafiere: il settore ferramenta tra assestamento e ripresa

Il boom del settore ferramenta nel periodo strong del Covid, la fisiologica contrazione successiva, la ripresa in atto: Expo Machieraldo 2025 si chiude a Malpensafiere in un contesto di assestamento attraversato dal comparto, un mondo dalle 35mila sfaccettature, tante sono le merceologie che lo compongono.

La più importante rassegna del nord Italia dedicata all’innovazione nei settori ferramenta, casalinghi e sicurezza (foto in fondo) termina la sua ottava edizione con un bilancio positivo, contrassegnato dal segno più alle voci “presenze” (circa 3.000 operatori in due giorni) ed espositori, arrivati a quota 160. Evento organizzato da MaMu Marketing & Multimedia con distribuzione degli stand in tutti e tre i padiglioni del polo, confermatosi anche quest’anno come sede accogliente, funzionale, in posizione strategica.

L’appuntamento si è tenuto nel 115esimo anno dalla fondazione di Machieraldo Spa. Per i negozianti, la sottolineatura dell’Ad, Michele Raselli, un’occasione preziosa «…di essere aggiornati sulle novità di prodotto e beneficiare di promozioni e offerte». La Machieraldo Spa ha iniziato la sua storia nel 1910 a Cavaglià, in provincia di Biella, con una bottega specializzata in lavori meccanici e impianti elettrici. Nel 1936 viene avviata la vendita all’ingrosso, nel 2010 l’azienda è entrata nel Consorzio Distributori Ferramenta.