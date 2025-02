Facing, la nuova mostra personale di Silvia Gallini inaugura a Varese

Sabato 1 marzo alle ore 18 si terrà il brindisi inaugurale della mostra personale “FACING” di Silvia Gallini presso la galleria DD Project, situata in vicolo Santa Chiara 4, nel cuore di Varese

Sabato 1 marzo 2025 alle ore 18 si terrà il brindisi inaugurale della mostra personale “FACING” di Silvia Gallini presso la galleria DD Project, situata in vicolo Santa Chiara 4, nel cuore di Varese, a pochi passi da Corso Matteotti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte contemporanea e per chi desidera immergersi nell’affascinante universo creativo dell’artista.

Un percorso artistico tra Italia e Stati Uniti

Silvia Gallini è un’artista dal respiro internazionale, nata e cresciuta a Varese, città circondata dai suggestivi paesaggi prealpini e dai suoi sette laghi. La sua formazione è ricca e variegata: laureata in Storia del Teatro presso l’Università Cattolica di Milano nel 2002, ha successivamente conseguito un Master in Scrittura e Produzione Televisiva nel 2003. Dopo un periodo a Roma dedicato all’analisi di sceneggiature cinematografiche, nel 2005 si trasferisce a Los Angeles per approfondire gli studi cinematografici presso la UCLA e la UCLA Extension.

È proprio a Los Angeles che incontra il maestro Joe Blaustein, artista e insegnante con oltre 50 anni di esperienza, che diventa il suo mentore e la guida nel suo percorso artistico. Per più di dieci anni, Silvia affina le sue tecniche di disegno e pittura sotto la sua direzione, sviluppando un linguaggio espressivo personale e riconoscibile.

Oltre alla pittura, Silvia ha ottenuto un MFA in Regia Cinematografica presso l’American Film Institute nel 2010 e attualmente sta completando la post-produzione del suo primo lungometraggio documentario, “The Dog and the Duck”, un’opera che esplora il rapporto tra arte e mentorship, e il processo di scoperta della propria voce creativa.

Silvia Gallini è attivamente coinvolta nel panorama artistico di Los Angeles, essendo membro di associazioni quali la LAAA (Los Angeles Art Association) e la Pacific Palisades Art Association. Le sue opere hanno trovato spazio in numerose esposizioni locali e persino nelle produzioni televisive: il network FOX ha acquisito alcuni suoi lavori per la scenografia del quinto episodio della serie “Weird Loners”.

Uno degli elementi più distintivi della sua produzione artistica è la presenza ricorrente degli uccellini (Zebra Finches). Questa tematica nasce nel 2015 con l’arrivo nella sua vita di Swami, un piccolo esemplare di questa specie, abbandonato dai genitori e adottato dall’artista. Da allora, i diamantini sono diventati una metafora visiva e simbolica all’interno della sua opera.

Un appuntamento da non perdere

L’inaugurazione di “FACING” rappresenta un’importante occasione per scoprire il lavoro di un’artista che ha saputo unire le sue radici italiane con un percorso internazionale di grande valore. L’evento presso la galleria DD Project sarà un momento di condivisione e incontro, accompagnato da un brindisi per celebrare l’arte e il talento di Silvia Gallini.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati d’arte e ai curiosi che desiderano conoscere più da vicino l’affascinante mondo pittorico dell’artista.