Filippo Turconi brilla a O Gran Camiño: il varesino leader della classifica giovani

Primo risultato di rilievo tra i professionisti per il 19enne Filippo Turconi. Il giovane varesino, nipote d’arte di Stefano Zanini, ha conquistato la maglia di miglior giovane dopo la prima tappa della corsa a tappe spagnola O Gran Camiño.

Turconi, che corre per la VF Group Bardiani-CSF Faizanè, è stato tra i protagonisti della giornata, andando in fuga e restando a lungo in testa alla corsa. La prima tappa si è poi risolta in volata e ha visto il successo del danese Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility), che ora guida la classifica generale. Sul podio di giornata anche Santiago Mesa (Efapel) e Giovanni Lonardi (Polti-VisitMalta), quest’ultimo appartenente alla squadra diretta da Ivan Basso.

Grazie al buon risultato ottenuto e al fatto di essere rimasto nel gruppo dei primi, Turconi è attualmente quinto nella classifica generale, a soli sette secondi dal leader.

Il corridore varesino, classe 2005, ha esordito tra i professionisti lo scorso anno e in questa stagione sta trovando sempre più spazio nella sua squadra, gestita dai fratelli Reverberi. Considerato un talento emergente del ciclismo italiano, avrà l’opportunità di misurarsi in gare sempre più importanti.