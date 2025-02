Fiumi di droga dalla Spagna: arresti e perquisizioni della polizia di Sondrio anche a Varese

Maxi operazione antidroga che tocca anche Varese: la Polizia di Stato di Sondrio sta eseguendo dieci misure cautelari e nove perquisizioni tra Sondrio, Milano e provincia, Varese e Savona. Nel mirino un gruppo criminale composto da soggetti di diverse etnie, responsabile di aver inondato di droga la città di Sondrio e le aree limitrofe.

Gli investigatori hanno ricostruito il percorso dei traffici illeciti. «Fiumi di droga» viaggiavano dalla Spagna a Milano in auto, attraversando la frontiera di Ventimiglia per poi giungere a Sondrio, dove un garage nel capoluogo valtellinese era stato trasformato in base operativa dello spaccio. Dalla Spagna, i capi dell’organizzazione impartivano precise istruzioni sul trasporto e sulla vendita dello stupefacente, oltre alla spartizione del denaro ricavato dall’attività illecita.

La droga era chiamata in codice “fazat”, un termine tunisino usato per indicare genericamente gli stupefacenti. Il gruppo operava con estrema discrezione: i membri utilizzavano pseudonimi per nascondere la propria identità e distribuivano la droga nel cuore di Sondrio con modalità sempre diverse, a qualsiasi ora del giorno.

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga tra la Lombardia e la Liguria.

Un’indagine che si intreccia con l’attenzione già massima, da parte della questura di Varese e dell’Antidroga della Squadra Mobile varesina già al centro di un’importante attività di indagine che ha smantellato alle porte del capoluogo una pericolosa piazza di spaccio dove i pusher agivano indisturbati e armati.