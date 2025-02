Fondazione Turismo Varese Welcome, «Muoversi insieme per migliorare l’offerta del territorio»

La nuova Fondazione Turismo Varese Welcome ideata dalla Camera di Commercio di Varese e presentata in occasione della Bit 2025 alle porte di Milano domenica 9 febbraio ha riscosso il sostegno e l’entusiasmo di molti amministratori della provincia.

L’ambizione di riunire tutti gli attori del settore turistico e creare una regia che possa coordinare i nuovi progetti ha trovato favorevoli i sindaci del territorio, che vedono nella fondazione un’opportunità per promuovere i progetti dei propri Comuni e inserirli in una visione più grande.

«Siamo stati fin da subito molto favorevoli – afferma Massimo Parola, sindaco di Gavirate -. Bisogna muoversi insieme con una regia che abbia i nostri stessi obiettivi. Porteremo tante idee, a partire dal migliorare la fruibilità del Lago di Varese attraverso un servizio di navigazione per il quale Gavirate può essere un ottimo punto di partenza e arrivo».

«Il progetto della Fondazione Turismo Varese Welcome – aggiunge il sindaco di Azzate Gianmario Bernasconi – si inserisce perfettamente nel nostro programma di promozione turistica e culturale. Un punto di partenza per lanciare il turismo in tutta la provincia, anche nei comuni più piccoli».

«Lavena Ponte Tresa crede nella fondazione perché crediamo che il turismo sia importante per la popolazione – sottolinea Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa -. Le visite sul Lago Ceresio sono aumentate e la Via Francisca è diventata strutturale all’interno dell’offerta turistica. Lavorando con Camera di Commercio e Provincia di Varese possiamo ottimizzare il lavoro che stiamo portando avanti sulle rive del Ceresio».

«Camera di Commercio – aggiunge Enrico Bianchi, sindaco di Luino – può assumere il ruolo di governance necessario, coordinando le attività del territorio e dare un senso comune a tutti i progetti, in modo da evitare di correre da soli e di compromettere la solidità dell’offerta turistica».

«Fondazione Turismo Varese Welcome – dice Luca Santagostino, sindaco di Laveno Mombello – è un’iniziativa straordinaria per valorizzare un territorio ricco di natura, percorsi, storia e bellezza. Laveno Mombello crede moltissimo a questo progetto perché può sostenere iniziative anche nel nostro comune, come ad esempio il campionato del mondo classe sport di deltaplano, che ospiteremo a giugno».