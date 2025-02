Fotovoltaico, le società energetiche si arricchiscono alle nostre spalle

Gentile direttore,

Scrivo per segnalare quanto sia inefficiente il sistema italiano in materia di fonti rinnovabili di cui si parla tanto, ma che, per chi come me ci ha creduto, risulta essere un vero e prorio disastro.

Circa due anni fa abbiamo installato un impianto fotovoltaico nella nostra abitazione di 4,5 Kw che funziona perfettamente con una buona resa che abbondantemente soddisfa i nostri bisogni elettrici e che nei mesi più caldi e quindi favorevoli dato il buon irraggiamento ci permettere di cedere in rete circa 1500Kw anno.

Bene nei mesi migliori (da marzo a novembre) il consumo elettrico prelevato dalla rete è 0 (si proprio zero) ma nonstante ciò paghiamo la bolletta bimestrale 50€ escluso tassa TV quindi solo tasse, dei 3000 Kw fino ad oggi ceduti in rete ad oggi sono stati conteggiati circa 70€, ma 30 € anno sono per pagare GSE quindi forse abbiamo guadagnato circa 10 €.

Non ci interessa tanto il guadagno quanto l’ingiustizia di pagare senza consumare. Perchè i Kw ceduti in rete, allora, non posso regalarli a chi voglio? Perchè nella bolletta paghiamo le tasse per le fonti rinnovabili quando siamo produttori? Perchè dobbiamo pagare abbonamento al GSE? Se qualcuno ha idee in merito suggerisca, sarebbe bello creare dei gruppi indipendenti dalle società di gestione che si arricchiscono alle nostre spalle.

E poi si parla di green e rinnovabili…. ma per piacere