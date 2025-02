Frontalieri non si nasce. In Camera di Commercio a Varese la presentazione della guida alla fiscalità

Giovedì 27 febbraio, alle ore 11, è in programma la presentazione del libro Frontalieri non si nasce di Salvatore Giallo, commercialista esperto in fiscalità svizzera. La presentazione avrà luogo presso l’Immersive Vision Room della Camera di Commercio di Varese (P.za Monte Grappa, 5, 21100 Varese).

La guida, chiara e completa, è un punto di riferimento per chi lavora o desidera lavorare in Svizzera, affrontando tematiche cruciali come fiscalità, previdenza, burocrazia e ricerca di lavoro. Arricchito dalla prefazione di Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e Presidente dell’Associazione Italiana Comuni di Frontiera, e dalla testimonianza di Flavio Sala, attore e comico svizzero noto per Frontaliers, il volume offre uno strumento pratico per orientarsi nel mondo dei frontalieri.

Alla presentazione interverranno Salvatore Giallo, autore del libro e commercialista esperto in fiscalità dei frontalieri, Matteo Inzaghi, in qualità di moderatore, Massimo Mastromarino, autore della prefazione della guida.