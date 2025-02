Futura, troppi errori: la Omag passa 3-0 sul campo delle biancorosse

Sconfitta secca per la Futura Volley Giovani nel “big match” della pool promozione della Serie A2 di pallavolo femminile. La squadra di coach Beltrami perde in casa con un 3-0 che lascia tanti rimpianti contro la capolista Omag San Giovanni in Marignano che con questi tre punti consolida il primato e compie un balzo avanti verso la promozione diretta.

Alla Soevis Arena la squadra di Busto Arsizio non ha messo in campo la sua migliore pallavolo: in casa Futura non sono mancati l’impegno e la determinazione ma i troppi errori (15 quelli in attacco, 4 in battuta) hanno condizionato l’incontro contribuendo al primo ko interno da quattro mesi a questa parte. Al contrario la Omag è apparsa cinica e precisa nei momenti chiave trascinata dalla qualità e dall’esperienza di una campionessa come Serena Ortolani, MVP con 20 punti e senza errori in attacco. (foto: Legavolley/Fiorenzo Galbiati)

In casa Futrua la top scorer è stata Enneking, autrice di 15 punti (42%) seguita da Zanette con 12 e da una Kone incisiva (60%, 9 punti). Tra le note positive c’è stata la ricezione, soprattutto con Cecchetto e Orlandi, ma le incertezze offensive hanno complicato la vita delle Cocche. Nel primo set la Omag si è messa in testa ed è stata costante nel mantenere il vantaggio fino al 21-25 conclusivo. Il secondo parziale è stato burrascoso: romagnole avanti anche 7-14, poi rimonta fino al 23-24 ma Ortolani ha chiuso i conti (23-25) senza tremare.

Infine terza frazione equilibrata fino a quota 8; poi San Giovanni ha trovato un break e lo ha difeso sino al termine (19-25).

Con il ko interno le Cocche scivolano così al quarto posto della pool, scavalcate da Messina e da Macerata che hanno battuto rispettivamente Cremona e Melendugno. Proprio le siciliane sono le prossime avversarie di Rebora e compagne (domenica 23) in un match esterno assai importante per le biancorosse.

FUTURA V. GIOVANI BUSTO A. – OMAG-MT S. GIOVANNI IN M. 0-3

(21-25, 23-25, 19-25)



FVG BUSTO A.: Monza 1, Zanette 12, Rebora 7, Kone 9, Enneking 15, Orlandi 8, Cecchetto (L), Del Freo, Landucci. N.e. Osana (L2), Zakościelna, Spiriti, Brandi, Baratella. All. Beltrami.

SAN GIOVANNI IN M.: Nicolini 2, Ortolani 20, Consoli 9, Parini 5, Piovesan 10, Nardo 8, Valoppi (L), Bagnoli. N.e. Ravarini, Sassolini, Clemente, Meliffi (L2). All. Bellano.

NOTE.Durata set: 26’, 27’, 25’; tot. 1h25’. Futura: battute sbagliate 4, vincenti 2, ricezione positiva 58% (perfetta 30%), attacco 36%, muri 7, errori 17. Omag: battute sbagliate 6, vincenti 4, ricezione positiva 55% (perfetta 18%), attacco 41%, muri 5, errori 5. Spettatori 650.

POOL PROMOZIONE

CLASSIFICA (dopo 2 giornate): San Giovanni in M. 52; Messina 48; Macerata 47; BUSTO A. 46; Trento 42; Brescia 35; Cremona 32; Altafratte, Melendugno 31; Costa Volpino 29.