Giornata della Memoria: storie di discriminazione dal Nord Europa alla Tunisia passano per Samarate

In occasione della Giornata della Memoria, la città di Samarate ha ospitato un incontro speciale con Giorgio Bernardelli, scrittore e direttore di AsiaNews e Mondo e Missione. L’evento si è svolto sabato 1° febbraio presso il palazzo comunale, offrendo al pubblico un’importante occasione di riflessione su temi legati alla memoria storica, alla discriminazione e alla resistenza.

Durante il suo intervento, Bernardelli ha narrato storie significative che spaziano dal Nord Europa alla Tunisia, mettendo in luce episodi di persecuzione, ma anche di coraggio e resilienza. Attraverso il racconto di vicende personali e collettive, ha sottolineato l’importanza di ricordare il passato per comprendere meglio il presente e costruire un futuro più consapevole e giusto.

L’incontro ha rappresentato un momento di profonda riflessione, evidenziando come la memoria non sia soltanto un dovere verso le vittime della discriminazione e dell’ingiustizia, ma anche uno strumento per evitare che gli errori della storia si ripetano. Un messaggio forte e attuale, che invita tutti a non dimenticare e a impegnarsi attivamente per una società più equa e inclusiva.