Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile: tante le iniziative del Ponte del Sorriso

Il 15 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, un’importante occasione di sensibilizzazione che Il Ponte del Sorriso ricorda ogni anno nei reparti pediatrici di Varese, Cittiglio, Tradate e Busto Arsizio, attraverso un gesto simbolico: far rifiorire gli alberi di melograno.

Nei giorni precedenti, i bambini ricoverati e i loro genitori vengono coinvolti nella realizzazione di fiori, foglie e frutti di carta, arricchiti da messaggi di sostegno e vicinanza rivolti a tutti i piccoli pazienti che, nel mondo, combattono questa malattia. Grazie a questa iniziativa, gli alberi di melograno spogli si trasformano in simboli di speranza, colmi di colori vivaci e di messaggi positivi.

Il tumore infantile è una patologia rara: colpisce 168 bambini su un milione, pari allo 0,0168%, e fortunatamente le possibilità di guarigione superano l’80%. Tuttavia, nei Paesi a basso reddito l’accesso alle cure non è garantito per tutti e il tasso di sopravvivenza può scendere fino al 20%. Uno degli obiettivi principali della Giornata Mondiale è proprio quello di sensibilizzare sull’importanza di garantire cure adeguate a ogni bambino, con l’ambizioso traguardo di raggiungere almeno il 60% di sopravvivenza globale entro il 2030.

Per offrire ai bambini e agli adolescenti le migliori possibilità di guarigione, è fondamentale che le terapie siano tempestive, adeguate e somministrate da personale medico specializzato. A questo proposito, l’AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica) sottolinea l’importanza di protocolli di cura uniformi a livello nazionale, affinché ogni paziente riceva il trattamento più idoneo in base agli standard più elevati.

Un’ulteriore criticità riguarda la disponibilità di farmaci pediatrici innovativi. Molti trattamenti, infatti, non vengono sviluppati o approvati in formulazioni adatte ai bambini, a causa della scarsa convenienza economica per le case farmaceutiche, legata alla rarità della malattia. La mancanza di fondi per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche pediatriche rappresenta un ostacolo significativo, rendendo essenziale il sostegno alla ricerca e l’accesso a terapie adeguate nei centri specializzati, dove équipe multidisciplinari possano rispondere a tutte le necessità dei piccoli pazienti.

Istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile è promossa a livello globale da Children Cancer International, presente in 90 Paesi. In Italia, l’iniziativa è sostenuta dalla FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncologia Pediatrica), alla quale aderisce anche Il Ponte del Sorriso.