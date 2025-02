Gli appartamenti Aler per i vigili del fuoco che arrivano da “fuori”, a Varese parte il progetto pilota

A Varese affitti “da Svizzera”, ma stipendi italiani, e da vigile del fuoco, con rischio che il costo della vita del Nord vada a penalizzare il turnover del personale dei vigili del fuoco.

La soluzione arriva dalla città Giardino con una lettera di intenti firmata dai vertici del Corpo, Regione, Aler per dotare il Varesotto di una trentina di posti letto da destinare al personale che attiva da fuori Lombardia.

Saranno otto gli appartamenti disponibili da marzo per il Varesotto che vede la provincia dei laghi apripista di un progetto pilota che potrebbe venir esportato anche in altri contesti. L’iniziativa è stata resa nota nel corso di un incontro al comando vigili del fuoco di Varese alla presenza delle autorità cittadine.

Giornata importante quella di martedì, che ha visto in città autorità di Governo che hanno a che fare con un comparto dello Stato che si occupa di un tema delicato e sentito come quello della difesa civile, tradotto nell’impegno quotidiano di migliaia di uomini e donne che in maniera continuativa e senza sosta si occupano di assistere chi è in difficoltà.

La visita ha visto la presenza a Varese del sottosegretario di Stato Emanuele Prisco, accompagnato dal capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, Eros Mannino.

La giornata era iniziata in Piemonte. Al comando provinciale vigili del fuoco di Biella si è difatti svolta la cerimonia di intitolazione della sede centrale ad Aurelio Giampaoli, vigile del fuoco volontario scomparso in servizio 55 anni fa. Alla cerimonia hanno partecipato il direttore regionale vigili del fuoco Piemonte, Alessandro Paola, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Amalia Tedeschi, e Roberto Farinella, Vescovo di Biella, che ha presieduto un momento di preghiera e la benedizione della targa commemorativa, alla presenza della figlia del vigile scomparso, Cinzia Giampaoli.

Nel pomeriggio, l’arrivo nel capoluogo prealpino della delegazione istituzionale. Il sottosegretario Prisco e il capo del Corpo Mannino si sono spostati a Varese dove sono stati accolti dall’assessore alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco, dal direttore Regionale Vvf Lombardia, Fabrizio Piccinini, e dal comandante provinciale Mario Abate.

La visita ha incluso un sopralluogo agli immobili Aler di via Romans Sur Isère, recentemente ristrutturati e destinati all’uso da parte del personale dei vigili del Fuoco di Varese nell’ambito di una prossima convenzione. Successivamente al comando di via Legnani le autorità si sono fermate per un incontro col personale operativo e la stampa.