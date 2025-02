Gli ospedali della Sette Laghi hanno nuovi direttori: alla guida del Circolo ritorna Antonio Triarico

Gli ospedali dell’Asst Sette Laghi hanno nuovi direttori. In attesa dei concorsi per individuare i nuovi responsabili, attualmente la direzione ha scelto due facenti funzioni. (foto di repertorio)

In base al POAS approvato in Regione, ci sono due figure distinte: una per Varese e una sul territorio.

In quest’ultimo incarico è stata chiamata la dottoressa Anna Iadini, che già era a capo dei diversi presidi della Sette Laghi prima della modifica. Il medico, da inizio anno, è incaricata della direzione medica “dei territori” cioè dei presidi periferici.

Alla guida dell’ospedale di Varese è stato chiamato il dottor Antonio Triarico, volto noto della medicina varesina con un lungo trascorso prima all’azienda ospedaliera di Busto Arsizio, sempre come direttore di presidio, e poi come direttore sanitario di alcune aziende lombarde: prima al san Matteo di Pavia e poi all’Istituto dei Tumori chiamato dall’ora DG Carlo Nicora.

Il dottor Triarico, classe 1966, aveva esordito nel mondo ospedaliero proprio nell’allora azienda Macchi di Varese, alla direzione medica. Fu lui a gestire le fasi iniziali di trasformazione dell’ospedale Del Ponte in polo della donna e del bambino.

Poi l’incario di direttore di presidio all’azienda di Busto, un brevissimo ritorno al Circolo di Varese nel 2018, per poi assumere il ruolo di direttore sanitario a Pavia chiamato da Nicora con cui ha condiviso anche il passaggio allo’Istituto dei Tumori dove alla fine dello scorso anno Carlo Nicora si è dimesso, scegliendo la pensione.

Il nuovo incarico all’ospedale di Varese è iniziato il 21 febbraio scorso e durerà fino all’espletamento del concorso che dovrà essere bandito per il nuovo posto creato dal POAS.