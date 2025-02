Gli Otr a Materia per raccontare oltre 30 anni di hip-hop

A Materia, la nuova sede e il nuovo spazio libero di VareseNews, si celebra la storia dell’hip-hop italiano con una serata imperdibile per tutti gli appassionati di musica e cultura urbana. Venerdì 28 febbraio, alle ore 21, l’ultimo appuntamento del mese dedicato alla musica avrà come protagonisti gli OTR, crew formatasi a Varese che agli inizi degli Anni 90 ha visto nascere e contribuito alla diffusione della cultura hip-hop in Italia.

Insieme ad Esa, all’incontro di Via Confalonieri 5 a Castronno saranno presenti anche Dj Vigor e Polare. I tre racconteranno in un’intervista dal vivo 30 anni di rap e di carriera, simbolo di passione e dedizione alla musica: dalle loro origini fino all’ultimo singolo di recente pubblicazione, Per l’Amore del Funk.

Una serata pensata per chi vuole conoscere da vicino la storia di una band che ha lasciato il segno e scoprire il legame profondo tra Varese e il panorama nazionale.

Per iscriversi:

