Gli studenti del Keynes di Gazzada incontrano Marco Giovannelli, direttore di VareseNews

Le classi quinte del settore tecnologico ed economico dell’Istituto J.M. Keynes di Gazzada Schianno hanno incontrato il direttore di VareseNews Marco Giovannelli martedì 4 e martedì 11 febbraio nell’Aula Magna dell’istituto. L’evento si è svolto nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, offrendo agli studenti spunti di riflessione sulle numerose opportunità che il territorio della provincia di Varese può offrire per la loro crescita e realizzazione professionale.

Durante la conferenza, il direttore Giovannelli ha condiviso con i ragazzi la sua conoscenza del territorio varesino, mettendo in luce criticità e opportunità locali. Grazie alla sua esperienza come giornalista e docente, ha saputo stimolare una riflessione critica sulle peculiarità del territorio, spingendo i partecipanti a osservare con maggiore consapevolezza la realtà circostante.

Uno dei temi principali trattati è stato il continuo cambiamento del mondo del lavoro. «A differenza di 30 anni fa – ha sottolineato Giovannelli -, oggi non esiste più la sicurezza di imparare un mestiere e praticarlo per tutta la vita. Il mercato del lavoro è in costante evoluzione e richiede una formazione continua, fondamentale per rimanere competitivi e aggiornati».

Il direttore di VareseNews ha poi presentato le varie possibilità offerte dal territorio, dalle università come l’Insubria e la Liuc agli ITS (Istituti tecnici superiori) specializzati in settori come edilizia, energia, informatica e meccatronica. Questi percorsi formativi offrono agli studenti un inserimento rapido e qualificato nel mondo del lavoro, con percentuali di occupazione che superano il 90%.

Ha illustrato il concetto di territorio come una rete di risorse naturali, culturali ed economiche che definiscono l’identità di una comunità. Utilizzando esempi concreti, ha spiegato come le peculiarità geografiche e storiche della provincia di Varese, dai confini naturali dei laghi e dei fiumi alle connessioni con la Svizzera, abbiano plasmato le sue opportunità economiche e sociali.

«La provincia di Varese – ha commentato Giovannelli – , con 136 comuni e una popolazione di 850 mila abitanti, vanta infrastrutture fondamentali come l’aeroporto di Malpensa e una fitta rete ferroviaria. Questi elementi rendono il territorio un crocevia vitale per il commercio e il turismo, offrendo numerose opportunità di lavoro e studio».

Infine, Giovannelli ha concluso il suo intervento con una riflessione sul valore della conoscenza come strumento di libertà. «Conoscere significa scegliere», ha affermato, sottolineando come l’ignoranza possa limitare le scelte individuali e collettive. «Solo – ha aggiunto – attraverso la consapevolezza del proprio contesto e delle opportunità disponibili, gli studenti possono costruire un futuro ricco di possibilità».

«L’incontro – commentano i docenti dell’Istituto Keynes – si è rivelato un’occasione preziosa per arricchire la cassetta degli attrezzi dei giovani in vista delle loro scelte future. Ringraziamo il dottor Giovannelli per la sua disponibilità e per aver saputo coinvolgere gli studenti con passione e chiarezza».