Guasto a Milano Garibaldi, “ritardi fino a 90 minuti su Domodossola, Treviglio e Porto Ceresio“

È pesante il riflesso sulle linee pendolari che riguardano socialmente il Varesoto a causa di un guasto tecnico alla stazione di Milano Porta Garibaldi. La circolazione nello scalo milanese è rallentata per un guasto alla linea elettrica Rfi che alimenta i binari dall’1 al 12.

Risultato: Tenord ha fatto sapere che sulle linee Milano – Varese – Porto Ceresio; Milano – Arona – Domodossola; Milano – Pioltello – Bergamo; Milano – Novara, si stimano ritardi fino a 90 minuti. È in corso l’intervento dei tecnici dell’infrastruttura ferroviaria Rfi.

ALTERNATIVE DI VIAGGIO

Per Varese e Novara si possono utilizzare i treni suburbani S5 ed S6

Per la direttrice Milano-Arona-Domodossola utilizzare i treni S5 fino a Rho Fiera e proseguire il viaggio con treni provenienti da Milano Centrale e viceversa.

Per la direttrice Milano-Pioltello-Bergamo utilizzare i treni con arrivo e partenza da Milano Centrale.