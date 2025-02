Ho appena realizzato che i miei figli staranno a casa per il super ponte Pasqua-25 Aprile

Buongiorno,

vi scrivo per chiedervi se potete dare rilevanza alla questione vacanze scolastiche. Ho appena realizzato che i miei figli di 11 e 7 anni (rispettivamente in 1a media e 1a elementare) rimarranno a casa per le vacanze Pasquali, che non so come si allungano fino al ponte del 25 Aprile, dal 17/04 al 27/04. La settimana successiva ovviamente faranno il ponte e staranno a casa il 2/05. Mio marito ed io lavoriamo ed i nonni sono ormai anziani.

Nella mia situazione ci sono moltissimi genitori. Sarebbe bello che venissero organizzati dei camp anche in questi periodi e non solamente in estate. Per molti bambini non saranno delle vere vacanze, ma un periodo noioso trascorso a guardare la tv a casa dei nonni (o a casa propria se ai genitori è concesso di lavorare in smart working).

Grazie