“Ho visto l’aldilà e sono tornata”: la storia vera di Francesca tra premorte e rinascita

Può un’esperienza di premorte cambiare radicalmente il modo di percepire la vita? È quello che è accaduto a Francesca, la protagonista di una vicenda realmente accaduta, raccontata nel romanzo “Il battito periodico delle palpebre” di Elisa Origi, pubblicato da Giacovelli Editore. Il libro sarà presentato giovedì 6 marzo alle 21 a Materia, Spazio Libero VareseNews (in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno), in un incontro in cui l’autrice dialogherà con il pubblico su questa straordinaria esperienza.

La storia inizia con un incidente: Francesca cade da cavallo e il suo cuore si ferma. Durante quei momenti, mentre i medici tentano di rianimarla, vive un’esperienza al confine tra la vita e la morte, attraversando uno spazio senza tempo, sospeso tra luce e materia. Nel suo percorso incontra presenze, attraversa gli elementi primordiali della natura – acqua, fuoco, terra e vento – e riceve messaggi che sembrano andare oltre la comprensione umana.

Una volta tornata in vita, nulla è più come prima: il suo rapporto con il mondo cambia profondamente, portandola a interrogarsi su ciò che ha vissuto e sulla possibilità che esista davvero qualcosa oltre la soglia della vita.

Le esperienze di premorte: tra scienza e spiritualità

Le esperienze di premorte (NDE – Near Death Experience) sono fenomeni studiati da decenni, riportati da persone di tutto il mondo. Si stima che oltre 2,5 milioni di italiani abbiano vissuto episodi simili, caratterizzati da sensazioni di pace assoluta, visioni di tunnel di luce e incontri con presenze amorevoli.

Ad approfondire il tema è la prefazione del libro, firmata dal dottor Piero Calvi-Parisetti, medico e ricercatore presso l’Università di Northampton, esperto nello studio del rapporto tra coscienza e fine vita.