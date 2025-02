I compiti a casa fanno bene? Al via gli Incontri di cultura educativa per genitori a Tradate

La scuola nella società contemporanea tra sfide, opportunità e innovazioni al centro degli “Incontri di cultura educativa”. In calendario in Biblioteca Frera a Tradate tre appuntamenti con altrettanti esperti del settore per riflettere assieme ai genitori tra realtà, aspettative e priorità nella crescita dei figli.

Si comincia giovedì 13 febbraio alle 20.30 da una domanda: I compiti a casa fanno bene? A guidare la riflessione il noto preside Maurizio Parodi.

Promossa dall’Amministrazione comunale di Tradate in collaborazione con Famiglie al Centro e associazione Pando, l’iniziativa rappresenta un’occasione unica per la comunità tradatese di confrontarsi con esperti di spicco nel campo dell’educazione e di riflettere sulle dinamiche che plasmano il presente e il futuro della scuola. Il tutto in un momento storico in cui alnche il legislatore rimette in discussione i capisaldi della didattica individuati dalle Indicazioni nazionali del 2012.

Il progetto

In un’epoca di rapidi cambiamenti sociali e tecnologici, la scuola si trova di fronte a sfide inedite, ma anche a nuove opportunità. Il ciclo di incontri mira a fornire strumenti di comprensione e di azione per affrontare queste complessità, promuovendo un dibattito costruttivo e partecipato.

Gli esperti invitati porteranno la loro competenza e la loro esperienza per stimolare riflessioni critiche e favorire lo scambio di idee tra tutti coloro che hanno a cuore il mondo dell’educazione: genitori, insegnanti, educatori e cittadini interessati.

Gli incontri saranno ospitati dalla Biblioteca Frera di Tradate, un luogo di cultura e di incontro ideale per favorire la partecipazione e la condivisione. Ogni appuntamento sarà un’opportunità per approfondire temi specifici e per dialogare direttamente con i relatori, in un contesto informale e accogliente.

Incontri di cultura educativa: il programma

Il primo appuntamento è in programma per giovedì 13 febbraio alle ore 20:30 e vedrà protagonista Maurizio Parodi, noto dirigente scolastico e autore di diversi saggi sull’educazione e sulla scuola. L’incontro, dal titolo provocatorio “I compiti a casa fanno bene?”, metterà al centro del dibattito un tema molto discusso e di grande attualità. Parodi, forte della sua lunga esperienza sul campo, sosterrà la necessità di una scuola senza compiti a casa, promuovendo metodologie didattiche che favoriscano l’apprendimento attivo e collaborativo.

Questo primo incontro rappresenta un’occasione imperdibile per genitori, insegnanti e tutti coloro che sono coinvolti nel mondo dell’educazione per confrontarsi con un punto di vista autorevole e stimolante, per riflettere sulle pratiche didattiche tradizionali e per esplorare approcci innovativi che pongano lo studente al centro del processo di apprendimento.

Il ciclo di incontri proseguirà con: Daniela Aver, giovedì 6 marzo, fondatrice dell’associazione Il Soffione, pedagogista ed educatrice che promuove l’ambiente naturale come elemento imprescindibile di apprendimento.

Matteo Lancini, giovedì 21 maggio, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’associazione “Minotauro” di Milano, docente universitario e autore di numerose pubblicazioni sull’adolescenza.

L’Amministrazione Comunale, Famiglie Al Centro e Pando invitano tutti i cittadini a partecipare numerosi a questo importante ciclo di incontri.

La partecipazione è libera e gratuita, e rappresenta un’occasione preziosa per arricchire il dibattito pubblico sull’educazione e per contribuire a costruire una scuola sempre più attenta alle esigenze dei giovani e della società contemporanea.