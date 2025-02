I nuovi Skorpions sono pronti a ripartire: “Obiettivo playoff ma quello che conta davvero è il progetto”

È stato un inverno di grandi cambiamenti per gli Skorpions Varese. Nuovo staff tecnico, nuove guide in campo e anche nuovo format del campionato, ma quello che non è cambiato è la voglia di fare bene, divertire e portare avanti un progetto di crescita costante. Il conto alla rovescia per la nuova stagione è già iniziato: domenica 16 febbraio (ore 14.30) al “Franco Ossola” gli scorpioni varesini affronteranno la prima gara di campionato contro le Aquile Ferrara.

Il primo passo ufficiale della nuova stagione è stata la conferenza stampa ospitata dal Comune di Varese. E ad aprire questo appuntamento è stato l’assessore allo sport Stefano Malerba: «Gli Skorpions sono una realtà consolidata, fanno parte del tessuto sportivo di questa città da tanti anni e svolgono un lavoro magnifico perché hanno un progetto di crescita, sostenibile, al di là dei risultati. Un grosso “in bocca al lupo” per la prossima stagione, l’importante è mettercela tutta. I risultati non sono solo quelli sul campo ma qualcosa di duraturo per la città».

A introdurre la nuova stagione è il general manager Enzo Petrillo, vera anima degli Skorpions: «Mi ricollego con le parole dell’assessore riguardo al progetto: non facciamo tutto questo solo per vincere ma anche per impattare nella vita dei ragazzi, per farli crescere. In questi anni abbiamo vinto tutti i campionato giovanili organizzati dalla federazione e questo sottolinea che tutti i nostri tecnici sono di qualità e li ringrazio tutti, dagli allenatori a chi segna il campo o lava le borracce. Questo 2025 si è aperto con la vittoria in Coppa Italia dell’Under 21 e molti di loro formeranno la nostra prima squadra del futuro. La squadra rispetto all’anno scorso sarà più ridotta ma molti di loro verranno proprio dalle nostre giovanili».

Alla guida della squadra, dopo 4 anni di Nick Holt, ci sarà il nuovo head coach Billy Volek, ex quarterback dal passato in Nfl: «È molto speciale essere qui. Tutto è nato da Calvin Brownholtz che ha conosciuto questa realtà due anni fa e si è innamorato di Varese. Le aspettative sono molto alte, abbiamo un bel gruppo con un grande leader (battendo sulla spalla a Petrillo, ndr) e c’è tutto per fare bene. Abbiamo due giocatori Usa di grande livello: Zach Marcheselli che è un ottimo atleta e guiderà la difesa e Hamish McClure che ci ha impressionato in queste due settimane, ha avuto una bella carriera al college ed è un leader. In campo vogliamo essere una squadra molto dura, con una difesa performante e un attacco che curi bene la palla. Cercheremo di migliorare ogni settimana, rappresentando al meglio Varese in tutto».

Zach Marcheselli sarà quindi il leader della difesa: «Sono molto contento dell’accoglienza avuta, tutti mi hanno voluto bene dal primo momento e coinvolto. So che ho la responsabilità di guidare il team ma mi piacciono le sfide e e le nostre aspettative sono alte. Dobbiamo lavorare bene in allenamento per iniziare nella maniera migliore la stagione»

A guidare l’attacco sarà invece il quarterback Hamish McClure, che l’anno scorso ha vestito la maglia dei Rhinos Milano, riuscendo a colpire il coaching staff di Varese, che lo ha scelto: «Voglio ringraziare per l’occasione che mi stanno dando. La prima impressione di Varese è stata l’anno scorso arrivando in macchina da Milano, quando mi sono accorto della bellezza della città. In campo spero di fare il meglio possibile».



Dopo un fresco passato da qb varesino, Calvin Brownholtz avrà quest’anno un ruolo da offensive coordinator: «Sono molto contento di essere qui. Quando sono andato via due anni fa sapevo che prima o poi sarei tornato e sono rimasto in contatto con i miei compagni. C’è sempre stata la speranza e sono contento che sia arrivata questa opportunità. Penso che ci sia tutto per fare bene».

“La difesa vince le partite”, si dice nel mondo del football, e così non poteva mancare la voce dell’allenatore della difesa Daniele Donati: «Gli Skorpions hanno sempre avuto una grande tradizione difensiva, il compito di quest’anno sarà consolidare questa caratteristica. Quest’anno lo saremo ancora di più grazie a Zach che arriva a ricoprire un ruolo fondamentale, quello del line backer, per aiutare il movimento di tutta la difesa contro corse e passaggi. Da difensori possiamo dire che avere contro Hamish l’anno scorso è stato molto complicato e quindi siamo contenti di averlo dalla nostra parte quest’anno. La nostra spina dorsale nasce però dai ragazzi di Varese, cresciuti da noi e che dalle giovanili sono arrivati in prima squadra diventando giocatori di livello nazionale».

Non solo football, ma il mondo Skorpions è anche quello del flag football, rappresentata dalla capitana Margherita Bascialla: «Noi siamo cresciute tanto anche quest’anno a livello quantitativo ma anche qualitativo. Abbiamo iniziato un lavoro importante con i tecnici, la strada per i team italiani a livello europei è ancora molta lunga ma noi ragazze abbiamo ancora molta fame di giocare e farlo sempre meglio. Il 2028, con le olimpiadi che per la prima volta avranno questa disciplina, è un traguardo lontano ma non poi così distante».

La chiusura è toccata a Enzo Petrillo, che ha delineato gli obiettivi: «Tutte le squadre intorno a noi si sono molto rafforzate e questo vuol dire che si alza il livello e questo non può che farci piacere. Noi ci vogliamo confermare e l’obiettivo sarà raggiungere i playoff. Abbiamo avuto un ricambio generazionale ma ci sono state aggiunte importanti nel roster che ci fanno ben sperare. Il campionato sarà da due gironi di sei squadre, sarà più impegnativo con trasferte in tutta Italia. Qualcosa si muove, a livello federale ci sono tanti miglioramenti e le dirette di Dazn ne sono un segnale. Mi fa piacere sottolineare che anche quest’anno la finale sarà a Toledo, in Ohio».