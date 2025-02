“I pozzi cantanti”: il documentario dei fratelli Castiglioni in proiezione a Varese

Venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 18.15 presso Sala Montanari, verrà presentato il documentario “I pozzi cantanti” di Alfredo e Angelo Castiglioni nell’ambito della mostra Incontri di mondi lontani.

Le immagini girate dai fratelli Castiglioni sono straordinarie pagine di una storia umana scomparsa per sempre. Nell’Etiopia meridionale, nella terra dei pastori Borana, ci sono pozzi che sprofondano fino a trenta metri nel sottosuolo. Fino a pochi anni fa, uomini e donne scendevano, all’alba, nel buio dello scavo per raggiungere la falda acquifera.

Diciotto-venti persone, posizionate le une sulle altre su legni scivolosi di muffa, portavano in superficie l’acqua necessaria agli uomini e agli animali. Un canto scandiva il lavoro. Sei litri ogni tre secondi per ogni uomo. Cori antichi che uscivano dalla terra e si udivano da lontano. “Pozzi cantanti”, arrivati fino a noi da innumerevoli generazioni di pastori.

——————————————————————————————————-

Incontri di mondi lontani. Dai viaggi d’esplorazione di fine ‘800 alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni, a cura di Marco Castiglioni, Sara Conte, Serena Massa, Giovanna Salvioni

Villa di Mirabello – dal 16 dicembre 2023 al 1 giugno 2025

Catalogo della mostra (Villa Mirabello, 16 dicembre 2023 – 1 giugno 2025), 288 pagine, Sagep Edizioni, 2023.

Costo: 40 euro, in vendita in mostra a 38 euro.

www.museivarese.it