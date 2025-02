I vincitori del Lakes Rally Trophy premiati a Villa Recalcati

In attesa dell’ormai imminente Rally dei Laghi in programma l’1 e 2 marzo, è tempo di premiazioni per il mondo dei motori. Sabato 22 febbraio alle 20, nelle sale di Villa Recalcati a Varese, saranno consegnati i riconoscimenti per i vincitori del Lakes Rally Trophy.

Il challenge disputato nel 2024 comprendeva quattro gare “concatenate” (Laghi, Intelvi, Sebino e Ticino) grazie all’iniziativa dei vari organizzatori che hanno infine stilato la classifica finale “interclasse”. Il primo premio è andato al valtellinese Michel Della Maddalena, 28 anni di Sondrio, che grazie ai risultati colti con la Renault Clio Rally5 del team Speed Rally (foto in alto) ha ottenuto un totale di 475 punti.

Della Maddalena ha quindi vinto l’opportunità di disputare gratuitamente una gara con una Citroen C3 Rally2 (lo stesso tipo di vettura utilizzata dal campione d’Italia Andrea Crugnola, per intenderci). E oltre a noleggio e iscrizione è prevista la consegna di quattro pneumatici Pirelli.

Sul podio del Lakes Rally Trophy anche i due luinesi Andrea Spataro (trapiantato in Valle d’Intelvi) e Andrea Saredi, secondo e terzo nella classifica finale rispettivamente con 450 e con 416,5 punti. Premi anche per i piloti classificati nelle posizioni seguenti ovvero lo svizzero Davide Chiappa (che vinse il LRT nel 2023), Davide Rossin, Lorenzo Albertolli, Gianluca Luchi, Manuel Bracchi, Matteo Violetti e Roberto De Grandi.

La premiazione del challenge (che nel 2025 non sarà disputato a causa dei cambi di regolamento che non hanno consentito l’allestimento in tempo utile) seguirà la presentazione del Rally dei Laghi prevista dalla ore 18, sempre a Villa Recalcati.