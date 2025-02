I voti del Varese: Maccioni ispirato, Piras migliore dei biancorossi

FOSSANO – VARESE 0-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 7: Migliore in campo per i biancorossi. Sempre attento, nel finale non si fa sfuggire un paio di palloni insidiosi e anche sulla punizione di Cattaneo si tuffa e il rimbalzo non lo sorprende

VITOFRANCESCO 6: Spinge bene e mette in area palloni sempre insidiosi. È protagonista di un contatto in area biancorossa che fa chiedere al rigore il Fossano

BONACCORSI 6: Lascia il campo nella ripresa per un problema fisico. Prima tanto gioco di testa e qualche chiusura non sempre pulita

Mikhaylovskiy 5,5: Entra in campo ancora con la febbre e si vede. Si prende un’ammonizione e rischia anche il secondo. Fuori fase

ROPOLO 6: Puntuale in difesa, lotta e dietro difficilmente si fa trovare nel posto sbagliato

MACCIONI 6,5: Oggi una prova di buon carattere con tante discese in fascia e un bell’assist per Romero

Ferrieri 6: Dentro nella ripresa, sulla destra spinge e difende con ordine

MARANGON 6: Prova positiva finché ne ha, poi la stanchezza si fa sentire

Piccioli 6: Sulla sinistra è autore di un paio di iniziative interessanti e offre anche a Banfi il pallone per chiudere la gara ma l’attaccante non lo sfrutta

DAQOUNE 6,5: Tanta grinta in mezzo al campo che serve non tanto nel primo tempo, ma nella ripresa per frenare le velleità del Fossano

VALAGUSSA 6: Inizia bene con inserimenti puntuali anche se non sempre premiati dai compagni. Nella ripresa tira la carretta e difende la posizione

BANFI 5,5: Tanti falli subiti ma anche un paio di occasioni sotto porta gestite con poca lucidità. A inizio ripresa potrebbe servire Valagussa e invece tenta un tiro da posizione defilata, nel finale calcia alto da buona posizione fallendo il gol che avrebbe chiuso la gara

ROMERO 6,5: Si fa trovare pronto in spaccata per siglare il gol che porta tre punti a Varese. Poi tanto gioco a servizio dei compagni

Barzotti 6: Entra nel finale e si unisce alla squadra per evitare beffe

MARCHISONE 5,5: Parte bene, con buon piglio e qualche sortita interessante. Poi però perde mordente

D’Iglio 5,5: Dovrebbe gestire la palla, invece non riesce a metterla per terra e proteggere il possesso come vorrebbe