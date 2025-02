Il 22 febbraio primo appuntamento della stagione teatrale di Biandronno

Il teatro “G. Niemen” di Biandronno si prepara ad accogliere la Rassegna Teatrale 2025, il calendario messo a punto dalla Pro Loco Biandronno APS in collaborazione con l’Associazione Teatrale Viaggiatorinsogno e il patrocinio del Comune di Biandronno. La manifestazione, in programma da febbraio ad aprile, propone un calendario di sei spettacoli con compagnie teatrali locali pronte a regalare al pubblico emozioni e intrattenimento di qualità.

Il sipario si alzerà il 22 febbraio alle ore 21.00 con la compagnia teatrale Viaggiatorinsogno, che metterà in scena Il fantasma di Canterville, celebre opera di Oscar Wilde, con la regia di G. Tabacchi.

Il 1° marzo, sempre alle 21.00, sarà la volta della compagnia Gnocc & Purpett, che porterà sul palco La perpetua… fió e ingann fan trema’ i campanin, una commedia diretta da M. Brocca.

Il 15 marzo tornerà protagonista la compagnia Viaggiatorinsogno con Non tutti i ladri vengono per nuocere, un classico di Dario Fo, diretto da M. Pozzi.

Il 22 marzo sarà la compagnia Amici del Teatro di Leggiuno a calcare il palco con La vita l’è una roda che gira, di A. Caprani, per la regia di G. Milani.

Il 5 aprile vedrà in scena il GTC – Gruppo Teatrale Crennese, che presenterà Colpevole, opera di C. Zoia, con la regia dello stesso autore.

A chiudere la rassegna, il 12 aprile, sarà la Fan Production con lo spettacolo Multishow – Raccontiamo le Emozioni, diretto da Fo Siracusa.

L’ingresso è fissato a 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 12 anni, con la possibilità di acquistare un abbonamento per tutti e sei gli spettacoli al costo di 40 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Monica al numero 3334333799.

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di teatro, che potranno assistere a una varietà di spettacoli tra classici, commedie brillanti e nuove produzioni, in un evento che celebra la cultura e il talento locale.