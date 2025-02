Il CAI Varese lancia il corso di escursionismo avanzato: tecnica, sicurezza e cultura della montagna

Il Club Alpino Italiano – Sezione di Varese, fondato nel 1906, prosegue la sua missione di formazione e divulgazione sulla montagna con l’organizzazione del corso di escursionismo avanzato (E2). L’iniziativa, rivolta a chi già frequenta l’ambiente montano e desidera approfondire le proprie competenze, si svolgerà da marzo a luglio 2025 e comprenderà sia lezioni teoriche sia uscite pratiche in diversi scenari.

L’obiettivo del corso è fornire strumenti per affrontare con maggiore consapevolezza e sicurezza le escursioni in montagna, con un’attenzione particolare ai temi dell’orientamento, della meteorologia e della gestione del rischio. Gli allievi apprenderanno anche le tecniche per affrontare i diversi terreni e condizioni, comprese le situazioni invernali grazie al modulo neve, che tratterà materiali, attrezzature e progressione su terreni innevati.

Un programma completo per escursionisti esperti

Il corso prevede dieci lezioni teoriche, che si terranno presso la sede del CAI Varese in via Speri della Chiesa Jemoli 12, e otto uscite pratiche in ambiente.

Tra gli argomenti trattati ci saranno:

Etica e storia del CAI, equipaggiamento e preparazione fisica

Cartografia e orientamento, meteorologia, gestione del rischio e soccorso alpino

Flora, fauna e geologia dell’ambiente montano

Tecniche di base su neve e sicurezza in ambienti innevati

Le uscite pratiche consentiranno agli allievi di mettere in pratica quanto appreso in aula, affrontando escursioni in vari ambienti montani, con attività dedicate all’orienteering, alla gestione delle emergenze e al pernottamento in rifugio.

Formazione, sicurezza e spirito di gruppo

Un aspetto centrale del corso sarà l’attenzione alla sicurezza. Gli istruttori qualificati del CAI forniranno le competenze necessarie per valutare i rischi, adottare comportamenti adeguati in caso di emergenza e comprendere le dinamiche degli incidenti in montagna.

Oltre all’aspetto tecnico, il corso rappresenterà un’esperienza di condivisione e socialità, rafforzando lo spirito di gruppo tra istruttori e partecipanti, che avranno l’opportunità di affrontare insieme le difficoltà dell’escursionismo, vivendo anche l’esperienza della notte in rifugio.

Il corso E2 è un’opportunità imperdibile per chi vuole approfondire la propria conoscenza della montagna e affrontare le escursioni con maggiore sicurezza e consapevolezza.

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni apriranno il 15 febbraio 2025 e il corso verrà presentato ufficialmente martedì 4 marzo alle ore 21 presso la sede del CAI Varese. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito www.caivarese.it.