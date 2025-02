Il capitano Salvatore Pulito lascia Legnano per guidare la Compagnia Carabinieri di Arona

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnano da oggi, venerdì 28 febbraio, non sarà più guidato dal capitano Salvatore Pulito. Il militare arrivato in via Guerciotti nel settembre del 2021 sarà ora al comando della Compagnia Carabinieri di Arona.

L’ufficiale è stato coordinatore e diretto investigatore di moltissime indagini svolte sul territorio della Compagnia di Legnano alcune delle quali hanno rivestito rilevanza nazionale. Ultime fra tutte le indagini che hanno fatto chiarezza sull’omicidio di Fabio Ravasio, 52enne parabiaghese ucciso lo scorso 9 agosto in un agguato orchestrato in modo da far credere che l’uomo fosse stato investito da un pirata della strada poi datosi alla fuga. Processo tutt’ora in corso che vede come imputato Adilma Pereira Carneiro soprannominata la “Mantide di Parabiago”.