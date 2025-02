Il chiosco della Noce di Angera riapre, per un San Valentino sul Lago Maggiore

Dopo un incendio che nel 2017 aveva gravemente danneggiato la struttura, riapre ad Angera il chiosco Lido La Noce.

Un luogo che negli anni per gli angeresi è stato sinonimo di “ritrovarsi”. Perché il Lido La Noce è stato proprio questo: un punto di riferimento per molti, luogo di socialità, tavolini a bordo lago, un rifugio per chi desiderava esternarsi e assaporare il silenzio del lago.

Venerdì 14 febbraio, il chiosco Lido La Noce riapre completamente rinnovato. Un locale che l’Amministrazione Comunale di Angera ha voluto riqualificare per valorizzare il lungolago diventandone simbolo, vista la sua collocazione sulla riva del lago e ai margini della spiaggia pubblica.

Recentemente, in una serata pubblica che celebrava i 20 anni di fondazione, Altre Latitudini ha presentato un libro che illustra gli anni d’oro del chiosco. È stata occasione per presentare pubblicamente i nuovi gestori, che si occuperanno dell’uso commerciale del fabbricato di proprietà comunale (chiosco La Noce), mentre in parallelo dovranno essere gestiti i sedimi quali terrazza, dehors e spazi pertinenziali ricompresi in ambito demaniale. Sarà cura della nuova gestione accordarsi con l’autorità di bacino per la concessione delle aree demaniali.

La sindaca Marcella Androni si dice soddisfatta e commenta: «Finalmente questo momento è arrivato. Come da nostro impegno di programma, un luogo caro agli angeresi e ai turisti torna a prendere vita».

«Siamo certi che il Lido La Noce sia in buone mani». conclude la prima cittadina, invitano la cittadinanza a visitare il locale per il giorno di san Valentino.