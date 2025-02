Il Circolo della Valbossa di Fratelli d’Italia si prepara al congresso: appuntamento il 5 marzo ad Azzate

Il Circolo della Valbossa di Fratelli d’Italia, che comprende i comuni di Azzate, Daverio, Mornago, Casale Litta, Buguggiate, Bodio Lomnago, Crosio della Valle e Galliate Lombardo, si riunirà in congresso mercoledì 5 marzo 2025. L’evento si terrà a partire dalle ore 19:00 presso il Bar della Pesa, in via Piave 40 ad Azzate.

“Un’occasione d’incontro anche con gli amministratori locali, in un momento di democrazia interno al nostro partito. I rapporti con il territorio sono per noi importanti”, dice Marco Colombo.

Durante il congresso verrà definita la nuova guida del Circolo della Valbossa e il nome più accreditato per ricoprire il ruolo di coordinatore è quello di Ergin Mehmet, attuale responsabile del Circolo di Azzate di Fratelli d’Italia.

L’evento sarà un momento cruciale per la definizione delle linee politiche del Circolo della Valbossa e per il consolidamento del dialogo con il territorio.