Il compresivo Tommaseo di Busto Arsizio aderisce all’evento “Mi illumino di meno”

L’istituto comprensivo Tommaseo di Busto Arsizio è pronto a celebrare la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili e l’evento “M’illumino di Meno”.

In attuazione della mission del PTOF dell’istituto, il ruolo della formazione della coscienza sociale dei futuri cittadini occupa un ruolo di primo piano, da qui anche il riconoscimento di “Scuola Sostenitrice dei Diritti” a cura dell’Autorità Garante per L’infanzia e l’adolescenza.

Il 16 febbraio 2025 sarà celebrata la XXI “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili” e la XXI edizione di “M’illumino di Meno”.

L’edizione di quest’anno sarà extra large perché proseguirà per una settimana fino al 21 febbraio 2025.

Nell’arco della settimana celebrativa, dal 16 al 21 febbraio 2025, il personale scolastico si preoccuperà di ottimizzare l’uso delle risorse elettriche. Inoltre, le famiglie interessate sono state invitate a replicare l’esperienza in ambito domestico.

Infatti, il comprensivo ha formalmente aderito all’evento nazionale 2025 e, anche con le iniziative coordinate dalla Commissione Green School, è particolarmente sensibile a questo tema. La comunità scolastica intende dedicare particolare attenzione all’opera di informazione, formazione e sensibilizzazione alle tematiche del risparmio energetico e delle buone prassi.

Saranno dedicate riflessioni e approfondimenti sulla tematica della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili; sarà possibile aderire alla consolidata iniziativa de “La cena a lume di candela” che, come lo scorso anno, diventa contest unitamente a “Per me il risparmio energetico è…”.

I materiali elaborati dai bambini che parteciperanno al doppio contest interno de “La cena a lume di candela” di “Per me il risparmio energetico è …” saranno valutati con votazione attraverso i canali social ufficiali della Scuola (Facebook, Telegram e WhatsApp).

Per il contest “Il risparmio energetico per me è …”, in particolare, è richiesto un richiamo o contestualizzazione sull’identità o relative alla valorizzazione delle bellezze artistiche e architettoniche bustocche. I contest potranno essere elaborati singolarmente o in gruppo.

In particolare, il 17 febbraio, dalle ore 10, si terrà un convegno con la presentazione dei risultati della buona prassi del risparmio energetico dell’Istituto, a cura degli studenti delle classi terze della Scuola Primaria, e delle attività del progetto Green School, come la proposta la proposta della “Spesa Sballata”. +

L’appuntamento è sostenuto e realizzato con il patrocinio de: Associazione “Amici delle Tommaseo”, Legambiente BustoVerde, Mascotte Il Pollicino, Centro Sociale San Paolo Odv, Festival della Vita, PlasticFree, Famiglia Bustocca, Istituto Cinematografico “Antonioni” e Circolo Fotografico Bustese. È realizzato in collaborazione con l’Agesp.

Nel corso dell’evento, che si terrà in presenza, con collegamento streaming con tutte le classi dei tre ordini di studio e le famiglie da casa o luoghi di lavoro, prevede la presentazione del concorso per la realizzazione del logo del sodalizio dei genitori, ovvero dell’Associazione “Amici delle Tommaseo”.