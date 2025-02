Il Comune di Gazzada Schianno cerca volontari: “I bimbi delle nostre scuole hanno bisogno di voi”

Il Comune di Gazzada Schianno lancia un appello alla cittadinanza: servono volontari per garantire la sicurezza dei bambini all’entrata e all’uscita da scuola e per supportare il “Progetto Serra – Orto a Scuola”. Un’opportunità concreta per chi desidera dedicare parte del proprio tempo a favore della comunità e dei più piccoli.

Un gesto di grande valore

Essere volontari significa donare tempo ed energia per il bene comune, diventando un punto di riferimento per i più giovani e per l’intera comunità. Grazie al loro impegno, solidarietà e senso civico, i volontari rappresentano un esempio tangibile di cittadinanza attiva e di coesione sociale.

Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale invita tutte le persone disponibili a dare il proprio contributo in due ambiti fondamentali: supporto all’attraversamento pedonale scolastico, un aiuto prezioso per permettere agli alunni e ai loro accompagnatori di attraversare la strada in sicurezza all’ingresso e all’uscita da scuola; progetto Serra – Orto a Scuola: un’attività educativa che avvicina i bambini alla natura e all’agricoltura, insegnando loro a seminare e coltivare ortaggi e piante in un ambiente scolastico protetto.

Cosa prevede il volontariato?

Aiuto nell’attraversamento pedonale: affiancare la Polizia Locale nei momenti di maggiore afflusso e garantire sicurezza ai bambini nei pressi dell’Istituto Comprensivo Don G. Cagnola di Gazzada Schianno e per quanto riguarda la partecipazione al Progetto Serra: supportare gli alunni nelle attività pratiche di orticoltura all’interno della scuola, trasmettendo loro valori di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Quando e dove?

Orari per l’attraversamento pedonale: dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 8:00 e, in base all’orario scolastico, al termine delle lezioni per circa 20 minuti.

È possibile offrire anche una disponibilità parziale, scegliendo un solo giorno o una fascia oraria compatibile con i propri impegni.

Luoghi di intervento:

Attraversamenti pedonali e viale d’accesso all’Istituto Comprensivo Don G. Cagnola. Serre didattiche situate sul retro dell’edificio scolastico.

Oltre a offrire un servizio essenziale per la sicurezza e la crescita educativa dei bambini, fare volontariato permette di sentirsi parte attiva della comunità e di stringere legami con altre persone che condividono gli stessi valori di solidarietà e aiuto reciproco.

Come candidarsi?

Per maggiori informazioni e per candidarti come volontario/a è possibile chiamare il Comune al numero 0332.875172 o scrivere una e-mail indicando la propria disponibilità a comunicazione@comune.gazzada-schianno.va.it