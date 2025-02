Il Comune di Varese cerca sei nuove figure professionali in mobilità esterna

Il Comune di Varese ha aperto bandi per la ricerca di sei figure professionali.

Si cerca una figura come funzionario amministrativo per l’Area Servizi civici. Per questa posizione si richiedono un’adeguata preparazione nelle materie legate alle funzioni elettorali, di stato civile, anagrafe, in materia di diritto alla riservatezza dei dati trattati. Le domande dovranno pervenire entro il 12 marzo.

Sono aperte le candidature per tre figure come educatore di asilo nido, o profilo equivalente, per l’area Servizi educativi. Le domande dovranno pervenire entro il 12 marzo.

Si cerca poi una figura come funzionario amministrativo nell’area Gestione del territorio – Tutela ambientale. Tra e mansioni ci sono ad esempio la gestione amministrativo contabile del servizio di igiene urbana, dei servizi di prevenzione, controllo e tutela ambientale dalle varie forme di inquinamento, delle attività in tema di economia circolare e sensibilizzazione sui temi ambientali. Domande entro il 24 marzo.

Aperte infine le candidature per la figura di funzionario tecnico per l’area Lavori pubblici. Per questa posizione è richiesto il titoli di studio di di laurea in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile o altri titoli equivalenti, oppure il diploma di istruzione tecnica di Geometra. Tra le mansioni ci sono la progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche negli ambiti dell’edilizia scolastica, di uffici, impianti sportivi, infrastrutture stradali. Domande entro il 24 marzo.

Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.

