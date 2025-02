Il Coordinamento del Volontariato di Varese: “Il Servizio Civile rappresenta una scelta concreta per mettersi alla prova”

Come Presidente del Coordinamento del Volontariato di Varese (CVV), organizzazione che da 30 anni opera come punto di riferimento per il volontariato nel territorio varesino, osservo con preoccupazione che molti progetti di Servizio Civile Universale nel nostro territorio, incluso il nostro che offre 4 posizioni, non hanno ancora ricevuto candidature. Dei 28 progetti attivi a Varese, diversi sono ancora in attesa di giovani interessati.

Il Servizio Civile rappresenta un’occasione unica per i giovani tra i 18 e i 28 anni di contribuire alla propria comunità e, contemporaneamente, acquisire competenze preziose per il futuro. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali per 12 mesi, con un assegno mensile di 507,30 euro.

Ma il vero valore di questa esperienza va ben oltre il compenso economico. Il Servizio Civile è una “palestra di vita” dove i giovani possono:

Sviluppare competenze professionali certificate

Acquisire esperienza pratica in ambito lavorativo

Costruire relazioni significative nella comunità

Contribuire concretamente al bene comune

Partecipare a percorsi formativi specifici

Scoprire le proprie attitudini e talenti

I progetti disponibili spaziano in diversi ambiti: dall’assistenza sociale all’educazione, dalla promozione culturale alla tutela dell’ambiente, dall’animazione per i giovani al supporto degli anziani. Ogni giovane può trovare il progetto più adatto alle proprie inclinazioni e ai propri interessi.

Il Servizio Civile offre anche vantaggi concreti per il futuro:

Riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi ha completato il servizio

Riconoscimento dell’esperienza nei curricula

Possibilità di ottenere crediti formativi universitari

Attestato di partecipazione riconosciuto dallo Stato

Valutazione dell’anno di servizio ai fini previdenziali

Per chi desidera maggiori informazioni sui progetti disponibili a Varese, è possibile contattare il CVV all’indirizzo email: info@cvv.varese.it

Le candidature possono essere presentate fino alle ore 14:00 del 18 febbraio 2025 attraverso la piattaforma DOL (domandaonline.serviziocivile. it), utilizzando lo SPID.

In un momento storico in cui i giovani cercano opportunità significative per il loro futuro, il Servizio Civile rappresenta una scelta concreta per mettersi alla prova, acquisire competenze e fare la differenza nella propria comunità. È un’esperienza che arricchisce il bagaglio personale e professionale, apre nuove prospettive e contribuisce a formare cittadini consapevoli e attivi.

Invito quindi i giovani varesini a non lasciarsi sfuggire questa preziosa opportunità per il loro percorso di crescita.

Il Servizio Civile non è solo un anno della propria vita: è un anno PER la vita, un investimento sul proprio futuro e su quello della comunità.

Cordialmente,

Dott. Marco Petino

Presidente del Coordinamento del Volontariato di Varese (CVV)