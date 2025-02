“Il dialetto si sente”: la Pro Loco di Ranco premiata alla Borsa internazionale del turismo

Domenica 9 febbraio la Pro Loco Ranco ha ricevuto un prestigioso riconoscimento nello stand di Regione Lombardia alla Bit – la Borsa Internazionale del Turismo. Il premio, conferito dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli), attesta l’impegno dell’associazione del paese sul Lago Maggiore nella promozione e organizzazione della Giornata del Dialetto.

A consegnare il riconoscimento sono stati Barbara Mazzali, assessore al turismo di Regione Lombardia, Antonio La Spina, presidente nazionale Unpli, e Pietro Segalini, Presidente Unpli Lombardia.

La partecipazione della Pro Loco Ranco alla BIT ha suscitato grande entusiasmo. L’associazione, pur essendo una realtà di dimensioni ridotte (Ranco conta meno di 1300 abitanti), ha ottenuto un’importante visibilità in un evento di rilevanza internazionale. Particolare successo ha riscosso il video in dialetto “4-OCC”, che ha saputo coinvolgere il pubblico e sottolineare il valore della tradizione e del legame con il territorio.

«Siamo arrivati alla BIT molto emozionati e un po’ increduli – ha commentato la Pro Loco di Ranco -. Una realtà piccola come la nostra in un evento così grande? Sembrava un sogno… e invece abbiamo trionfato. Il nostro video in dialetto, “4-OCC”, ha conquistato il pubblico, dimostrando che la passione, la tradizione e l’amore per il nostro territorio sanno arrivare al cuore della gente. Grazie a tutti voi che ci supportate, credete in noi e ci spingete a crescere. Questo premio è vostro tanto quanto nostro».