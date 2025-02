Il figlio rubò il Gesù Bambino a Fagnano, i genitori scrivono le loro scuse al sindaco

Una lettera per chiedere scusa, da genitori, per un brutto gesto: l’atto di vandalismo contro il presepe in piazza a Fagnano Olona, da cui era stato sottratto il Gesù Bambino, nella notte di Capodanno. L’ha resa nota il sindaco Marco Baroffio.

I due autori del gesto, sedicenni, erano stati individuati dai carabinieri della caserma locale di Fagnano, alcuni giorni dopo.

La missiva di scuse è arrivata dai genitori di uno dei due ragazzi, «ma anche da parte dei genitori dell’altro ragazzo sono arrivate scuse» ha sottolineato il primo cittadino.

Nella lettera, mandata anche a nome del ragazzo, i genitori raccontano i loro sentimenti, «un misto di rabbia, delusione, frustrazione, la sensazione di aver sbagliato tutto e poi paura. Paura di non aver saputo trasmettere ai propri figli i principi fondamentali come il rispetto per gli altri. Paura di non essere buoni genitori».

Hanno chiesto scusa alla comunità di Fagnano, alle associazioni e anche alle forze dell’ordine che hanno dovuto «perdere tempo prezioso» per le indagini, ma che – sottolineano – hanno anche trattato con umanità la vicenda.

«Un gesto importante che io ho apprezzato molto» ha commentato il sindaco. «La giustizia farà il suo corso, ma è importante prendere atto di questo gesto» ha continuato, sanzionando moralmente gli eccessi e i giudizi affettati di qualche commentatore social.