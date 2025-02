Il fiuto di Zorro scopre il nascondiglio per il piccolo spaccio vicino al Falcone di Gallarate

Nella mattinata di lunedì 17 febbraio, durante un’attività di controllo del territorio indirizzata al monitoraggio degli istituti scolastici cittadini, l’Unità cinofila della Polizia locale di Gallarate ha rinvenuto tracce di sostanze stupefacenti nelle vicinanze dell’Istituto Falcone di Gallarate, in particolare all’interno dell’area verde adiacente all’ingresso di Via Cantoni. Il fiuto di Zorro ha permesso l’individuazione di residui di spinelli, parzialmente consumati e con molta probabilità abbandonati alla vista delle pattuglie.

L’attività di ricerca è stata quindi estesa anche ai luoghi circostanti, abitualmente frequentati dagli studenti dell’istituto alberghiero. Proprio nei pressi di un parcheggio limitrofo, il cane antidroga ha individuato un nascondiglio presumibilmente utilizzato per lo stoccaggio e la distribuzione di piccole dosi di sostanze illecite. Occultata sotto una pietra, segnalata con vernice bianca, è stata trovata una busta di cellophane contenente un piccolo quantitativo di hashish, pronto per essere utilizzato.

Il punto scoperto da Zorro sembra essere stato scelto da venditori e acquirenti per il recupero della sostanza, lontano da occhi indiscreti.

L’intervento rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto al consumo di stupefacenti tra i giovani, un fenomeno che continua a destare grande preoccupazione. Il consumo di droghe leggere e pesanti tra gli adolescenti non solo costituisce un illecito, ma rappresenta anche un grave pericolo per la salute psicofisica, influenzando negativamente il rendimento scolastico, le relazioni sociali e il futuro dei ragazzi coinvolti.

Proprio di recente, l’Unità Cinofila aveva effettuato controlli anche in alcuni parchi pubblici vicini al centro cittadino e alla stazione ferroviaria, identificando una dozzina di giovani e rilevando a terra segni di consumo di sostanze e bevande alcoliche, un altro fenomeno pericoloso per i suoi effetti negativi sui ragazzi più giovani.

In questo contesto, l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna ha espresso il proprio plauso per l’impegno e i risultati conseguiti dalla Polizia Locale nel contrasto alla diffusione delle droghe tra i più giovani: «La presenza delle nostre pattuglie e dell’Unità Cinofila davanti alle scuole ha l’obiettivo di impedire il dilagare del consumo di sostanze stupefacenti fra gli studenti. È necessario fare fronte comune con le famiglie e con gli insegnanti, se si vuole vincere una battaglia che rischia di pregiudicare il futuro delle nuove generazioni».

Il sasso usato come nascondiglio per piccole dosi di stupefacenti individuato dal cane Zorro