Il futuro dello stadio di Varese verrà discusso in una seduta a commissioni riunite

Il destino dello stadio “Franco Ossola” è un tema centrale nel dibattito di Varese, con ripercussioni non solo per il mondo dello sport: per questo lunedì 10 febbraio 2025 alle 18.30, si terrà una seduta congiunta in videoconferenza delle Commissioni Consiliari n. 4 (P.G.T., Mobilità, Urbanistica, Rigenerazione Urbana) e n. 12 (Politiche Giovanili, Sport, Benessere, Invecchiamento Attivo) del Comune di Varese.

L’incontro, richiesto in particolare dai consiglieri comunali di minoranza Stefano Angei e Barbara Bison (Lega), vedrà al centro del dibattito proprio il futuro dello stadio: l’ordine del giorno della seduta prevede infatti un approfondimento dove saranno illustrati i progetti presentati per la riqualificazione dell’impianto, con una relazione sull’esito delle Conferenze dei Servizi. Nel corso della discussione verrà inoltre esposto il progetto eventualmente prescelto e le motivazioni della scelta. E se la scelta non fosse ancora avvenuta per quella data, verranno illustrati i criteri che guideranno l’Amministrazione nella decisione finale, nonché l’iter procedurale da adottare e le tempistiche previste.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la seduta si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma GoToMeeting, con la possibilità per i cittadini di seguirla in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Varese.