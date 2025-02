E’ il Giorno del Ricordo, le iniziative a Varese e in provincia

Lunedì 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, istituito dalla Repubblica italiana nel 2004, “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

La giornata commemorativa cade il 10 febbraio, anniversario dei trattati di pace di Parigi, imposti all’Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che comportarono la perdita delle colonie, di tre intere province tra Venezia Giulia e Dalmazia (a favore della Jugoslavia), di tre Comuni sulle Alpi Marittime (a favore della Francia).

A Varese e in provincia sono diverse le iniziative organizzate da enti e associazioni. Ecco i principali appuntamenti:

BUSTO ARSIZIO – Lunedì 10 febbraio la Croce Rossa Italiana organizza un incontro per commemorare il Giorno del Ricordo. Alle 20:45 presso l’Aula Magna della sede di via Savona 2 si ricorda l’esodo degli italiani dell’Istria, Venezia Giulia e Dalmazia dopo il 1947 e il dramma delle foibe – Qui tutte le informazioni

GALLARATE – Lunedì 10 febbraio alle 18,30 il Teatro del Popolo ospita l’evento ufficiale del Comune di Gallarate in occasione della Giornata del Ricordo. Promossa dal Conservatorio Puccini, insieme all’assessorato alla Cultura, la serata vedrà protagonista il Quintetto di Clarinetti – Qui tutte le informazioni

MARCHIROLO – Lunedì 10 febbraio la cerimonia, organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini, inizierà alle 11 con l’ammassamento presso il piazzale delle Scuole medie. Leggi l’articolo

SARONNO – Domenica 16 febbraio alle 16.30 Villa Gianetti ospiterà il racconto teatrale “La grande storia di Abdon Pamich dalle foibe alla medaglia d’oro olimpica”, a cura di Davide Giandrini – Qui tutte le informazioni

SOLARO – A Solaro per il Giorno del Ricordo mercoledì 12 febbraio una serata di musica dal confine orientale e sabato 15 febbraio la presentazione del libro “Zlata – I luoghi del cuore” di Dorina Milossi – Qui tutte le informazioni

SUMIRAGO – Martedì 11 febbraio alle 11.30 nella Sala comunale Dal Bello si terrà un convegno sulle foibe e sul dramma degli esuli istriani e veneto giuliani. All’evento parteciperà come relatore Pier Maria Morresi. Durante la giornata si potrà anche visitare una mostra sul tema – Qui tutte le informazioni

TRADATE – Tradate celebra il Giorno del Ricordo con una panchina tricolore intitolata a Norma Cossetto. Lunedì 10 febbraio la commemorazione istituzionale con l’inaugurazione della panchina tricolore in via Rimembranze e una messa in suffragio nella chiesa di Santo Stefano – Qui il programma della giornata

VARESE – Dopo l’intensa giornata di sabato 8 febbraio, le iniziative proseguiranno giovedì 13 febbraio alle 11 con la celebrazione al Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati in via Pista Vecchia, con inizio alle 11 – Tutte le informazioni qui.