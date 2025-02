Il giovane pilota Daniele Battisti al Campionato Nazionale Velocità CNV

Daniele Battisti parteciperà al Campionato Nazionale Velocità CNV con il team AleMoto Corse, nella categoria 110 Junior.

Il giovanissimo pilota di MiniGP ha soli dieci anni ed ha già le idee chiare sul suo futuro: correre in moto e raggiungere grandi traguardi. Nato e cresciuto in provincia di Varese, Daniele ha scoperto il suo amore per le due ruote all’età di quattro anni, quando è salito per la prima volta su una minimoto Polini. Da quel momento, la passione per la velocità e la competizione non lo ha mai abbandonato, ereditando l’entusiasmo dal padre Luca, motociclista appassionato di marchi storici italiani come MV Agusta, Ducati e Cagiva.

Con il supporto dei genitori, Daniele ha affrontato sei anni di intensa attività agonistica, partecipando a diversi campionati e trofei nel centro-nord Italia. Dalle sue prime esperienze su una minimoto DM con motore CS Racing, è poi passato a una BLATA, consolidando le sue capacità tecniche.

L’avventura sportiva di Daniele ha preso il via ufficialmente nel 2018 alla Scuola Motociclismo Como (SMC), dove ha affinato velocità, tecnica e stile di guida. I risultati non hanno tardato ad arrivare: nel 2023 ha debuttato nel Campionato ASI Pepsi a Sbiello Park Mesero, conquistando il terzo posto nella categoria F12 Primi Passi. L’anno successivo ha alzato l’asticella e ha vinto il titolo nella categoria F12 Junior. Nello stesso anno ha gareggiato anche nel Trofeo Italia Opes, categoria F12 Race, misurandosi con i migliori talenti su circuiti come Mesero, Codogno, Persico, Cattolica, Aosta, Torre di Mosto e San Mauro Mare, ottenendo un ottimo quarto posto.

Il numero che lo accompagna in gara è il 41, con il quale si fa riconoscere sui circuiti e sui social, dove è attivo con il nickname “Dany_41_”. Il 2024 segna un ulteriore salto di qualità per Daniele, che ha deciso di passare alla MiniGP e di partecipare appunto al Campionato Nazionale Velocità CNV con il team AleMoto Corse, nella categoria 110 Junior. Con entusiasmo e determinazione, punta a divertirsi e a raggiungere nuovi importanti traguardi.

Fondamentale per il suo percorso è il supporto dei suoi sponsor, Eligio Re Fraschini e VAS Engine Racing, che lo accompagneranno in questa nuova avventura.

Per chi vuole seguire le sue imprese, Daniele è presente su TikTok all’indirizzo www.tiktok.com/@Dany_41_.