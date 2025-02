Il Liceo Artistico Frattini di Varese inaugura la mostra “MetAImorphosis e Fantastiche Creature”

Gli studenti delle classi 2^D, 4^D Scenografia e 4^F Multimediale del Liceo Artistico A. Frattini di Varese hanno inaugurato nella mattinata di oggi, mercoledì 26 febbraio, “MetAImorphosis e Fantastiche Creature”, una mostra che esplora il concetto di metamorfosi attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale, pittura e narrazione creativa: un viaggio tra immaginazione e innovazione.

Il progetto, nato dall’idea della Prof.ssa Azzarello e la collaborazione della Prof.ssa Normanno, è un percorso visivo e figurativo, il cui comune denominatore è dato dalla narrazione: “Ho chiesto ai ragazzi di scegliere alcuni dei ritratti realizzati dalla sezione di grafica e immaginare per questi personaggi un passato, una storia che li raccontasse e parlasse della loro trasformazione – L’idea era quella di generare una competenza che aiutasse a maturare l’espressione artistica a 360 gradi, un abbraccio umanistico”.

L’ideazione e l’allestimento dello spazio CLIP è ad opera del Professor Costantin Migliorini e il Professor Alberto Bertoni: “Non è la prima volta che usiamo questo spazio per organizzare piccole esposizioni – racconta il Professor Bertoni, docente di Storia dell’Arte – Abbiamo infatti ospitato già due piccole mostre, una dedicata alle opere di un ex allievo della scuola, Riccardo Garolla e una per l’artista Emilio Corti. Dopo l’allagamento del Museo Bertoni, abbiamo deciso di allestire la scuola con le opere che ospitava, dando vita ad una mostra diffusa che abbraccia gran parte dell’istituto. Quelle esposte al Bertoni erano solo una piccola parte delle opere recuperate a seguito dell’allagamento. Abbiamo così scoperto di possedere una vasta collezione varia e particolare“.

Ad arricchire il progetto, il contributo della Prof.ssa Cipolla che ha coinvolto la classe 4^D Scenografia nella creazione di animali fantastici realizzati con materiali di riciclo: “Quello delle creature fantastiche è un progetto che nasce dall’idea di mischiare almeno tre animali diversi e dar vita a una nuova creatura. Personalmente ho condotto degli esperimenti con l’Intelligenza Artificiale, ma sono felice di poter affermare che le idee dei ragazzi fossero molto più interessanti, a prova del fatto che la creatività umana non può essere sostituita da un computer”.

La classe 4^F, guidata dalla Prof.ssa Cappuccio, completa il percorso della mostra con la realizzazione di un video animato che racconta il processo creativo e dà movimento alle opere esposte.

Presente all’inaugurazione anche la Dirigente Scolastica Annamaria Bruno che, complimentandosi con i ragazzi per il lavoro svolto, ha rivolto un pensiero all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nell’arte e nella vita di tutti i giorni: “E’ importante sviluppare la capacità di usare l’AI e sposarla a talenti individuali, ma non è qualcosa che deve supplire all’intelligenza umana, altresì supportarla nel produrre, creare, portare avanti ragionamenti e idee. Questo lavoro è l’emblema della possibile contaminazione dell’Intelligenza Artificiale, sempre gestita dall’uomo”.

La mostra sarà visitabile dal 26 febbraio al 12 marzo, con ingresso gratuito, presso lo spazio CLIP della scuola.