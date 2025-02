Il presidente Fontana alla Pariani Srl, un pezzo del distretto aerospaziale del Varesotto

In occasione del tour istituzionale “Lombardia Protagonista. Qui Puoi’ il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, sono stati in visita mercoledì 26 febbraio 2025 nella sede della Pariani Srl.

In un mercato sempre più competitivo a livello globale, Pariani Srl, family company di seconda generazione, affiliata a Confartigianato, è da oltre 50 anni un punto di riferimento nei settori della progettazione e produzione di equipaggiamenti elettronici per diversi ambiti, aeronautico e navale su tutti.

La mission è chiara: progettazione e produzione di soluzioni personalizzate, partendo dalla materia prima per una filiera produttiva completamente gestita in-house.

La vision è altrettanto chiara: progettare una gamma sempre più funzionale, tecnologica e avanzata di soluzioni personalizzabili per l’intrattenimento in volo (In-Flight Entertainment) e per i sistemi di gestione della cabina (Cabin Management Systems), equipaggiamenti elettronici di alta gamma per cockpit e cabine passeggeri e console innovative per il mondo Mega yacht.

«Il traguardo dei cinquanta anni di attività – conferma Stefano Pariani, Accountable Manager – è stato per noi non un punto di arrivo bensì di ripartenza. A 50 anni esatti dalla fondazione ci siamo trasferiti nella nostra nuova sede con spazi tripli rispetto alla precedente così da essere pronti per guardare al futuro con la volontà di dare sempre più valore al lavoro nostro e delle aziende di cui siamo fornitori e partner. Per questo poniamo la massima cura in tutti gli aspetti industriali, dall’organizzazione interna al recruitment, dalla ricerca & sviluppo passando per la nuova sfida della sostenibilità. Con un unico obiettivo: investire in tecnologia e innovazione per creare occupazione e stabilità per il territorio e l’indotto. Il Distretto Aerospaziale Lombardo, in special modo la nostra provincia di Varese, la Provincia con le ali, è oggi un vero modello di crescita sostenibile e di stabilità industriale. Può e dovrà esserlo in futuro. Competenze, qualità e formazione continua sono le nostre attrattive occupazionali e di crescita da offrire ai giovani professionisti, tecnici e ingegneri che ricerchiamo costantemente».

Radicati sul territorio

La storia di Pariani Srl è una storia che va di pari passo con lo sviluppo sociale e urbanistico del territorio nei dintorni di Malpensa.

Per molti anni presente con uffici e impianto produttivo a San Macario, Pariani ha oggi una sede innovativa, funzionale e votata alla sostenibilità a Ferno, realizzata grazie ad un intervento di recupero industriale di un vecchio ricamificio dismesso.

Welfare aziendale e sostenibilità

Con una forza lavoro giovane, Pariani Srl promuove il welfare aziendale per i propri dipendenti: a breve sarà inaugurata una nuova palestra aziendale.

Il nuovo sito produttivo è dotato di un impianto fotovoltaico da 200KW che consente di coprire oltre il 25% del proprio fabbisogno di energia portando la quota di rinnovabile oltre il 50%. È in previsione, per il prossimo futuro, un ampliamento dell’impianto per raddoppiarne la potenza e puntare al 65% di energia elettrica da fonti rinnovabili.