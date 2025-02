Il programma 2025 del Circolo Culturale di Biandronno a Villa Borghi custode di una storia ancora viva

Il Circolo culturale di Biandronno rilancia l’importanza della storia culturale del territorio che vanta una storia antica, con le importanti tracce preistoriche ritrovate nell’ Isolino Virginia, località segnalata come Patrimonio UNESCO.

«Era un tempo povero quando nel 1952 Gualberto Niemen decise di mettere radici in questo luogo con la moglie Cleme – racconta in un comunicato il Circolo annunciando la sua attività – Con caparbietà e sacrificio dipingeva, creava testi e scolpiva i suoi “attori” che si esibivano nel teatrino ambulante da lui inventato. Era la gioia semplice che stupiva e riempiva il cuore di noi bambini del dopoguerra.

Per comprendere pienamente tutta la sua indomabile passione bisogna arrivare alla Villa Borghi di Biandronno e lasciarsi accompagnare attraverso le sue opere: i burattini ricavati dal legno, gli scenari dipinti, il piccolo teatro, e i suoi strumenti di vita e di lavoro, dei quali i soci del Circolo Culturale di Biandronno tramandano la memoria raccontando la loro storia.

Alla sua morte con un atto di grande generosità ha lasciato tutto questo patrimonio e la sua casa al Comune con il preciso impegno-dovere di averne cura.

È per rispettare questo suo volere che noi soci del Circolo Culturale di Biandronno ci siamo impegnati a tenere vivo il lumicino da lui acceso, recuperando gli oggetti da lui lasciati nella sua casa, e allestendoli nelle cinque sale al primo piano della Villa, dove hanno potuto trovare tanto spazio tutto per loro.

Nelle sale al piano terra di Villa Borghi noi soci organizziamo mostre di ogni genere, dai quadri di vari pittori a esposizioni fotografiche, accompagnate da poesie e abiti d’epoca. Nel periodo natalizio ospitiamo numerosi presepi artistici molto graditi e per i più piccoli Babbo Natale dalla sua fantastica abitazione distribuisce dolcetti narrando storie, tra le quali una in particolare: quella del fantasma di Luigi Borghi che si dice abitare ancora le stanze solitarie della villa.

Nel contempo cori di vario genere e musicisti immergono i visitatori nell’ atmosfera natalizia. Nello spazio adiacente alla villa, nel bellissimo spazio ricavato dalla vecchia scuderia, ospitiamo scrittori a presentare le loro opere, e personaggi che raccontano di viaggi ed esperienze straordinarie.

Questo e tanto altro hanno reso possibile far rivivere la villa e come uno spazio di incontro e partecipazione e come una bellissima cornice custode di storia, leggende e amore per la comunità».

Il programma delle attività per il 2025

Aprile incontri a tema

25 maggio artisti in Villa , spettacolo di Burattini a cura di Bruno Niemen

20 giugno rassegna musica nelle residenze storiche , Classical world songs and latin-jazz a cura di Maurizio Di Fulvio Trio

19 e 20 luglio in occasione raduno degli Alpini mostra fotografica sulla montagna

28 settembre esposizioni artistiche, incontri culturali , visite collezione burattini

Dall 8 al 6 gennaio mostra presepi artistici , Casa di babbo Natale, concerti natalizi.