Il Salone delle Feste di Campione d’Italia e Blue Note Milano presentano la rassegna “Jazz Royale”

Il Salone delle Feste di Campione d’Italia ha avviato una partnership con lo storico locale Blue Note di Milano per arricchire la proposta della stagione 2025. Musica di qualità, un mood inconfondibile e artisti di calibro internazionale gli ingredienti che caratterizzano la rassegna “Jazz Royale”.

Un programma di quattro concerti (piazzale Milano 2, Campione d’Italia – CO), con set unico alle 20.30, in cui saranno protagonisti Nick The Nighfly (27 febbraio), Simona Bencini (27 marzo), Matthew Lee (17 aprile) e Sagi Rei (15 maggio).

Il format studiato per i concerti ricalca lo stile delle serate del Blue Note, con il valore aggiunto dell’impareggiabile vista sul lago di Lugano, che solo la location di Campione d’Italia può offrire.

Anche al Salone delle Feste sarà proposto l’abbinamento dello spettacolo alla possibilità di gustare un aperitivo o una cena presso il ristorante al settimo piano.

PROGRAMMA

Ore 19.00: apertura bar e ristorante vista lago con possibilità di cena alla carta

Ore 20.30: concerto (durata 90 minuti circa)

Gli artisti

Nick The Nightfly Quintet – 27 febbraio 2025

Tutti conoscono la storica voce di Nick The Nightfly e la sua lunga esperienza come deejay radiofonico per Radio Monte Carlo. Nick è anche un affermato cantante musicista con la pubblicazione di 3 Cd con la sua “The Nightfly Orchestra” e il CD solista “Nice One” con il suo Jazz 5tet, più una serie di collaborazioni e concerti con artisti del calibro di Quincy Jones, Paolo Fresu, The Yellow Jackets, Sarah Jane Morris, Patti Austin, Dominic Miller, Dee Dee Bridgewater, Donald Harrison e tanti altri.

Simona Bencini & LMG 4tet – 27 marzo 2025

Simona Bencini non si può definire una cantante jazz tout court, ma una cantante duttile che ha fatto della contaminazione e della trasversalità la sua cifra stilistica: dal soul-funk dei Dirotta su Cuba alla canzone d’autore di Pacifico ed Elisa, dal jazz di Stefano Bollani e Lmg 4tet allo swing della PMJO (Parco della Musica Jazz Orchestra).

Sul palco sarà accompagnata dagli Lmg 4tet, quartetto pugliese col quale ha registrato i due dischi “Spreading Love” e “UNFINISHED”, per un live che alterna momenti intensi e melodici a punte di grande energia, e incursioni del repertorio dei Dirotta su Cuba.

Matthew Lee – 17 aprile 2025

Matthew Lee è un carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo

straordinario, crooner unico nel panorama nazionale. Rappresenta l’orgoglio dello spirito rock’n’roll e swing, nonché́ della canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50 a stelle e strisce.

Il suo show, che unisce brani originali ai grandi classici del rock’n’roll e ad alcune rivisitazioni di grandi successi italiani, è uno spettacolo coinvolgente ed adrenalinico, grazie anche al suo eccezionale virtuosismo al pianoforte che lo rende unico nel panorama della musica dal vivo.

Sagi Rei – 15 maggio

È il nome d’arte di Sagi Reitan, musicista israeliano naturalizzato italiano dalla versatile vocalità soul con influenze etniche. Anche cantautore, Sagi Rei è diventato un vero e proprio fenomeno di culto, scalando le classifiche di mezzo mondo, per aver riletto in chiave acustica alcuni tra i più noti successi dance degli anni novanta.

Uno dei sui singoli, “L’amour Toujours (I’ll Fly With You)”, è stato scelto nel 2009 come accompagnamento musicale del famosissimo spot pubblicitario “INTIMISSIMI” ed è entrato nella classifica dei singoli più scaricati in Italia, conquistando il Disco d’Oro per il numero di copie vendute.

Nella primavera 2012 Sagi ha composto la colonna sonora del film “Area Paradiso” diretto ed interpretato da Diego Abatantuono. Sempre nel 2012 Mario Biondi lo vuole all’interno del suo Tour Teatrale per esibirsi insieme a lui in un duetto entusiasmante. “Won’t You Come Back”, è il brano scritto e composto da Sagi appositamente per Biondi, contenuto all’interno dell’album “Due”.

I biglietti dei concerti della rassegna “Jazz Royale” sono acquistabili al costo di 40 euro in prevendita sul sito www.vivaticket.com – clicca qui

Location

Salone delle Feste, Piazzale Milano, 2, Campione d’Italia

Info: eventi@visitcampioneditalia.it

