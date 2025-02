Il Saluzzo gioca un altro brutto scherzo al Varese: sconfitta 1-0 e primo posto che si allontana

Così come all’andata, anche nel ritorno il Saluzzo si dimostra bestia nera del Varese e supera 1-0 i biancorossi. Allo stadio “Damiano”, dopo un primo tempo bloccato, nella ripresa succede di tutto. Al 12′ viene espulso Vitofrancesco, reo secondo l’arbitro di aver parato sulla linea con il braccio un tentativo di Castineira, che però dal dischetto di fa parare il tiro da Piras. Il gol che vale i tre punti arriva al 32′ con Maugeri che conclude un contropiede granata con un destro volante. La rete fa saltare i nervi alle panchine, che vengono in contatto e l’arbitro deve allontanare mister Floris – furioso –, il suo dirimpettaio Cacciatore e anche Caldarola. Nel finale i biancorossi perdono Banfi dopo una brutta botta alla testa, e nonostante l’assedio, non trovano il gol che varrebbe almeno un punto.

Un ko pesante per i biancorossi, che vedono riallungare il Bra – che vince 1-0 in casa dell’Oltrepò – e aspettano che sia ufficiale dell’esclusione dal campionato dell’Albenga che non si è presentato a Romentino con la classifica che verrà rivoluzionata. Per il Varese ci sarà l’occasione di rifarsi tra una settimana al “Franco Ossola” contro l’Asti ma la vetta, che sette giorni fa sembrava alla portata, questa settimana sembra invece decisamente distante. Servirà una reazione, ma purtroppo bisognerà sperare anche che il Bra crolli in questo finale di stagione.

FISCHIO D’INIZIO

Una settimana di lavoro piena per il Varese per preparare questa trasferta insidiosa, con l’obiettivo di allungare la striscia di vittorie, proseguire l’inseguimento al Bra e rifarsi della sconfitta dell’andata, unica subita in casa in questa stagione dai biancorossi. Mister Roberto Floris schiera ancora il 4-3-3, schiera Piccioli a sinistra dal primo minuto mentre Romero agisce al centro del tridente completato da Banfi e Barzotti. Stesso modulo anche per i piemontesi di Giuseppe Cacciatore, che davanti si affida a Vaiarelli, Castineira e Kone, mattatore della gara di andata con una doppietta. Un prepartita triste per la notizia della mancata presenza dell’Albenga a Romentino contro la NovaRomentin con la squadra ligure che verrà esclusa dal campionato e vedrà la classifica stravolta. Curiosità: nella settimana del Festival di Sanremo e San Valentino, la terna arbitrale è formata da Valentini di Brindisi e dagli assistenti Fiore e Amato.

PRIMO TEMPO

Parte meglio il Saluzzo che si conquista due corner nei primi minuti ma la difesa varesina non trema. Con il passare dei minuti i biancorossi riescono a prendere campo e al 15′ Banfi raccoglie una palla vagante al limite dell’area calciandola però di poco alta. La gara si scalda, anche per tre ammonizioni di fila che l’arbitro commina al Saluzzo in pochi minuti, ma il Varese non si distrae e al 23′ è ancora pericoloso Banfi con un sinistro volante che impegna Vendramini alla parata in tuffo. Il Saluzzo però si dimostra avversario ostico e non lascia prendere ritmo alla squadra biancorossa, che però in difesa fa il suo a dovere riuscendo a fermare la velocità di Kone e Castineira con esperienza e un po’ di malizia. Al 38′ il Varese si rivede in avanti con il filtrante per Marchisone che in area controlla, va sul destro, ma da posizione defilata calcia alto. Nel finale di tempo si gioca poco senza veri affondi e così all’intervallo il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Inizia meglio il Varese la ripresa, tenendo di più la palla restando nella metà campo avversaria. Dopo un tiro alto di Banfi, al 5′ D’Iglio recupera palla a centrocampo facendo partire il contropiede ma Romero conclude l’azione con un destro potente ma impreciso. Al 13′ però la gara cambia: su un angolo del Saluzzo il tentativo in acrobazia di Casineira viene bloccato sulla linea di porta da Vitofrancesco; per l’arbitro il capitano ha parato la conclusione con il braccio e così non può che mostrare il “rosso” e concedere il penalty. A tenere in vita il Varese è Piras, che indovina l’angolo e para il mancino di Castineira dagli undici metri. In 10 esce il carattere dei biancorossi che non si abbassano e, anzi, provano a farsi pericolosi con il neo entrato Valagussa che troverebbe il gol ma l’arbitro ravvisa un fallo precedente che ferma il gioco. Al 32′ il Saluzzo però in contropiede trova il vantaggio: Kone allarga per Magnaldi che crossa da sinistra trovando sul secondo palo Maugeri, entrato da poco, che al volo batte Piras per l’1-0. Subito dopo scatta una lite tra le panchine con l’arbitro che manda fuori i due allenatori Floris e Cacciatore oltre a Caldarola. Entra Barzotti per dare forza all’attacco ma il Varese, nonostante gli sforzi, non riesce a trovare occasioni da gol e nel finale perde anche Banfi che nel finale, per rincorrere generosamente un contropiede avversario, sbatte la testa per terra dovendo lasciare il campo. Negli 8′ di recupero il Saluzzo riesce a non dare al Varese opportunità per pareggiare ribattendo i tanti lanci e con Vendramini che è attento e sicuro quando chiamato alle prese alte. Terminato il lungo extra-time i biancorossi riassaporano dopo 11 gare il sapore della sconfitta e incassano un pesante ko per la lotta al primo posto.