Il Saluzzo nel mirino e uno sguardo al calendario: il Varese deve crederci

La vittoria sul Borgaro ha permesso al Varese si sfruttare – finalmente – il primo vero passo falso del Bra, sconfitto in casa dalla NovaRomentin e ora a sei punti di distacco dai biancorossi. Un risultato che ha riacceso la speranza di poter realmente colmare il divario e agguantare il primo posto.

UNDICI GARE ALLA FINE

A undici gare dalla fine della stagione la lotta per la vetta sembra quindi essersi riaperta, ma sei punti restano in ogni caso un tesoretto importante per i giallorossi piemontesi e i ragazzi di mister Roberto Floris, che già arrivano da una striscia di risultati ottima (nove vittorie nelle ultime 10 di campionato), dovranno rasentare la perfezione per recuperare il gap e superare il Bra.

Lo stesso allenatore biancorosso, al termine dell’ultima gara, ha però evidenziato un aspetto legato al calendario: il Bra ha già affrontato diverse sfide difficili in questo girone di ritorno e avrà – sulla carta – una serie di partite più “morbida” rispetto ai varesini, che devono ancora affrontare squadre come Vado, NovaRomentin e Chisola. Senza dimenticare che all’andata proprio le prossime due – Saluzzo e Asti – coincisero con il momento peggiore: due sconfitte tanto inaspettate quanto pesanti, due passi falsi che ancora oggi pesano molto sull’economia della campionato.

LE PROSSIME

Giornata 28 (16-2): Oltrepò – BRA; Saluzzo – VARESE.

Giornata 29 (23-2): BRA – Chieri; VARESE – Asti.

Giornata 30 (2-3): BRA – Cairese; Derthona – VARESE.

Giornata 31 (9-3): Gozzano – BRA; VARESE – Vado

Giornata 32 (23-3): BRA – Vogherese; NovaRomentin – VARESE

Giornata 33 (30-3): Albenga-BRA; VARESE – Lavagnese

Giornata 34 (6-4): BRA – Ligorna; Chieri – VARESE

Giornata 35 (13-4): Imperia – BRA; VARESE – Chisola

Giornata 36 (17-4): BRA – VARESE

Giornata 37 (27-4): Borgaro – BRA; VARESE – Cairese

Giornata 38 (4-5): BRA – Sanremese; Gozzano – VARESE

VERSO SALUZZO

Intanto i biancorossi preparano la trasferta di Saluzzo che, come ricordato, all’andata riservò una pessima sorpresa a Vitofrancesco e compagni. Il volersi riscattare del brutto ko dell’andata sarà una motivazione in più per cercare di ottenere anche allo stadio “Damiano” (domenica 16 febbraio ore 14.30) un’altra vittoria per allungare ulteriormente la striscia positiva. In casa varesina sta gradualmente rientrando l’emergenza, anche se restano nella lista indisponibili i 2005 Niccolò Stampi, Giuseppe Mazzola e Paolo De Angelis. Per rimpolpare la quota under in vista della trasferta di Saluzzo che, oltre ai portieri e ai 2004, vede ora solo Pietro Marangon e Mattia Piccioli, dovrebbero essere aggregati dei ragazzi della juniores. Mister Floris dovrà decidere se continuare con il 4-3-3 o ritornare al 3-5-2; tattiche a parte, sarà l’atteggiamento a fare la differenza, e su quello siamo abbastanza sicuri che l’allenatore avrà un occhio di particolare riguardo.